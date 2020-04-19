МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Композитор Александр Вустин умер в воскресенье в Москве на 77-м году жизни, сообщил Союз композиторов России.

"19 апреля 2020 года в Москве умер композитор Александр Вустин", - сказали в объединении.

Александр Вустин родился 24 апреля 1943 года в Москве, окончил Московскую консерваторию. В 1969-1974 годах работал музыкальным редактором Всесоюзного радио, затем в издательстве "Композитор".

Его первые сочинения относятся к концу 1970-х годов. За более чем 40 лет творческой деятельности Вустин создал большое число сочинений, которые звучали не только в России, но и за рубежом: в Германии, Франции, Голландии, Великобритании, США и других странах. Среди исполнителей его музыки - скрипач и дирижер Гидон Кремер, баянист Фридрих Липс, дирижер Владимир Юровский, Ансамбль солистов Большого театра, "Студия новой музыки", Симфонический оркестр "Би-Би-Си" (BBC Symphony orchestra) и многие другие.