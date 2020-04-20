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Третьяковка перенесет выставку живописи романтизма на декабрь

Ранее ее планировали открыть 20 октября

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея перенесет открытие российско-немецкой выставки "Романтизм. Мечты о свободе", которое планировалось 20 октября 2020 года, на начало декабря из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила генеральный директор музея Зельфира Трегулова в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Эту выставку мы будем вынуждены передвинуть с октября 2020 года на начало декабря, если тот алгоритм планирования, который мы сейчас видим, будет выдержан", - сказала Трегулова.

Она добавила, что даты международной передвижной выставки "Многообразие/единство. Современное искусство Европы. Москва. Берлин. Париж" пока остаются прежними.

"Эту выставку мы собирались открыть 11 ноября 2020 года, пока она стоит в плане на эти даты", - заверила Трегулова.

Ранее стало известно об отмене выставки "Индия. Новое искусство", планировавшейся к открытию в июне 2020 года в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу. Экспозиция перенесена на март 2021 года.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира ИсмаиловнаПандемия коронавируса нового типа
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