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Трегулова: съемки со Шнуровым в Третьяковке проводились с соблюдением санитарных норм

Глава музея отметила, что хотела бы продолжить сотрудничество с артистом и снять аналогичную программу в здании музея на Крымском Валу - про искусство XX века

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Члены съемочной группы, участвовавшие в записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром", соблюдали все необходимые в период пандемии коронавируса санитарные нормы. Об этом генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Часовой виртуальный тур по постоянной экспозиции музея в Лаврушинском переулке с музыкантом Сергеем Шнуровым был бесплатно опубликован на мультимедийном сервисе Okko 12 апреля, а также на сайте Третьяковки 19 апреля.

"Это была последняя возможность реализовать такую сложную съемку - съемочная группа состояла человек из 30 в общей сложности. Создавалось действительно серьезное кино с соблюдением всех требуемых на тот момент санитарных условий. Каждый член съемочной группы, включая режиссера, операторов, а также наших смотрителей, был в маске и резиновых перчатках - их меняли с периодичностью, которую предписывает Роспотребнадзор. Без масок и перчаток были только мы с Сергеем Шнуровым", - сказала Трегулова.

По ее словам, видео записали за рекордно короткие сроки - два съемочных дня, а беседа с Сергеем Шнуровым была импровизацией.

"Мы не договаривались заранее о ходе разговора. В результате, мне кажется, сохранились свежесть и непосредственность реакции в этом разговоре. В промежутке между съемками как раз перед картиной "Христос в пустыне" Ивана Крамского был разговор о замечательной книге Михаила Бахтина о диалогичности Достоевского. Это к вопросу о сценическом образе Сергея Шнурова - назовите мне еще хоть одну поп-звезду, которая бы читала Бахтина", - подчеркнула Трегулова.

Глава музея отметила, что хотела бы продолжить сотрудничество с Сергеем Шнуровым и снять аналогичную программу в здании музея на Крымском Валу - про искусство XX века. Полный текст интервью читайте на портале "Будущее России. Национальные проекты".

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира ИсмаиловнаПандемия коронавируса нового типаШнуров, Сергей Владимирович
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