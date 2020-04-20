Калягин попросил власти поддержать театры

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, народный артист РСФСР Александр Калягин обратился ко всем федеральным и региональным властям с просьбой поддержать театры страны в условиях карантина из-за коронавируса. Копия документа поступила в понедельник в распоряжение ТАСС.

"Карантин продолжается, когда он закончится, точно никто не знает. Но мы все надеемся на лучшее", - говорится в обращении Калягина. Он напомнил, что с 25 марта театры Москвы перестали работать. "Все оказались в сложнейшей ситуации. Мы не играем спектакли, прервали все репетиции, не выпустили премьер, которые должны были выпустить", - отметил председатель СТД.

"Я обращаюсь ко всем властным структурам, к министерству культуры России, ко всем региональным министерствам культуры, к департаментам культуры с просьбой: не забудьте о поддержке театров! Пандемия завершится, наладится жизнь, но она не будет полноценной, если будут разрушены театры. А эта угроза вполне реальная", - предостерег Калягин.

Он особо подчеркнул, что "в поддержке нуждаются не только государственные и муниципальные театры, но и негосударственная сеть". "Им сегодня еще тяжелее, ведь их финансовое благополучие целиком зависит от проданных билетов. Надо найти способ помочь и им. Без них театральная палитра России сильно обеднеет", - считает глава СТД.

"Театры перестали работать в своих залах, но мы не бездействуем и продолжаем встречаться со своими зрителями в онлайн-пространстве. Убежден, что и спектакли, которые транслируют сегодня все театры страны, и множество видеосюжетов, придуманных артистами, интервью с ними, программы для детей - все это оказалось нужным и востребованным, без преувеличения, миллионами зрителей", - говорится в обращении Калягина.

По его словам, продолжает работу и Союз театральных деятелей. "Мы попросили прислать нам информацию о том, как обстоят дела во всех российских регионах, узнать, какие предпринимаются меры поддержки театров. Ситуация разная", - констатировал глава СТД и в качестве подтверждения привел несколько примеров.

Театры нельзя потерять

Так, согласно полученным данным, в Ульяновской области утвержден план действий, который поможет театрам выжить. Скорректированы государственные задания, в полном объеме выплачиваются субсидии на заработную плату. Меры поддержки предпринимаются и в Хакасии, сохранены зарплаты у работников театров, правительство компенсирует расходы по коммунальным платежам, налогам и сборам.

С другой стороны, по словам Калягина, "удручающе обстоят дела в Пензенской области, но самое тяжелое положение в Санкт-Петербурге". "При утверждении бюджета 2020 года театры Санкт-Петербурга были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки (сокращение бюджетного финансирования). А теперь, когда театры несколько месяцев не будут играть спектакли, они лишились и доходов от продажи билетов, но компенсировать их никто не собирается", - говорится в обращении.

"Правительство Санкт-Петербурга не только не планирует покрыть финансовые потери, связанные с отменами спектаклей, но и предлагает готовиться к сокращению бюджетных ассигнований. И это тогда, когда президент страны Владимир Владимирович Путин говорит о том, что никаких сокращений быть не должно. И тогда, когда предполагается принятие поправок в конституцию, где подчеркивается: "культура поддерживается и охраняется государством", - выразил недоумение Калягин.

Он признал, что "после снятия карантина зрители не сразу побегут в театры, а значит, не сразу возникнут и достаточно стабильные доходы от продажи билетов на спектакли". Калягин считает, что эта проблема возникнет во всех российских театрах. "В регионах, где власть продумывает меры поддержки, мы сохраним театральную культуру города, области, а где ничего делать не будут - театры будут уничтожены", - считает он.

Глава СТД также обратил внимание и на региональные отделения союза, особенно на те, которые оплачивают арендную плату Домов актера. "Теперь, когда приостановлена их деятельность и полностью отсутствуют доходы, платить за аренду будет нечем. Я призываю руководителей регионов: это ведь не только наши, но и ваши региональные отделения, поддержите их!" - попросил Калягин.

"Стресс от пандемии будет огромным, он скажется не только в экономике, но и в настроениях общества, и здесь на первое место выйдет культура: театры, кино, музеи. Их нельзя потерять!" - заявил в своем обращении к властям председатель СТД РФ.