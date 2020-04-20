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Яхина считает, что, несмотря на критику, "Зулейха открывает глаза" пройдет на ТВ полностью

Писательница также уверена, что у сериала гораздо большая аудитория, чем у книги, а потому критика звучит громче

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Писательница Гузель Яхина считает, что несмотря на острую критику, телеканал "Россия-1" покажет сериал "Зулейха открывает глаза" до конца. Об этом она заявила в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Я думаю, конечно, фильм будет показан до конца", - сказала Яхина, чей роман лег в основу телепроекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что партия "Коммунисты России" собирается требовать от телеканала "Россия-1" прекращения показа из-за того, что фильм якобы очерняет прошлое.

"Мне очень горько наблюдать, что происходит вокруг фильма <...> Я с трепетом ждала этой премьеры. Я была рада, что все показано, что цифры раскулаченных названы, действительно, так оно и есть. И я в первый вечер подумала: ура, состоялось, вот оно, сделано. Оказалось, что это не конец истории, а самое начало", - поделилась Яхина. Она также отметила, что была готова к негативу. "Я была готова, что какие-то негативные голоса могут появиться. Когда книга вышла <...> в Татарстане было очень много критики. И критика в Татарстане меня закалила", - сказала писательница.

Яхина также уверена, что у сериала гораздо большая аудитория, чем у книги, а потому критика звучит громче. Она обратила внимание слушателей на то, что фактуру для романа черпала из трудов историка РАН Виктора Земскова, а также основывала произведение на биографии своей бабушки.

Книга и сериал

Книга "Зулейха открывает глаза" основана на семейной истории Яхиной, а прототипом главной героини стала ее бабушка. Идея перенести роман Яхиной на телеэкран появилась с момента его публикации - в 2015 году, а в 2017 году телеканал "Россия-1" приступил к работе над экранизацией.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Яхина отметила, что в картине есть авторская атмосфера, материал имеет все шансы стать отдельным творческим произведением. Писательница считает, что режиссер Егор Анашкин ("Кровавая барыня", "Деньги") сделал великолепный фильм с совершенно потрясающими сценами в формате большого кино.

Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов. По данным Mediascope, рейтинг премьерной серии составил 6,8%, доля аудитории - 20,5%.

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