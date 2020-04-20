Российские организаторы концертов и билетные операторы намерены объединиться в ассоциацию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Организаторы концертов и билетные операторы намерены объединиться в ассоциацию концертных деятелей России, сообщил в понедельник ТАСС руководитель компании "Русский шоу-центр" Владимир Зубицкий, который участвует в процессе создания нового профессионального объединения.

"Объединились практически не объединяемые - конкуренты - и теперь работают над созданием [Ассоциации концертных деятелей]. В нее войдут как негосударственные концертные компании, физические и юридические лица, так и практически все крупные билетные операторы", - сказал Зубицкий, уточнив, что уже создана инициативная группа по формированию ассоциации.

Ранее представители негосударственных учреждений культуры обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину в связи с массовой отменой и переносом мероприятий из-за пандемии коронавируса. Глава государства поручил правительству увеличить срок возврата стоимости билетов, абонементов на отмененные зрелищные мероприятия до одного года, а при переносе зрелищного мероприятия разрешить только обмен на билет, абонемент или экскурсионную путевку с более поздней датой.

Объединенная группа компаний SAV Entertainment и "Русский шоу-центр" работает в сфере организации концертов с 1987 года. На их счету более 1 тыс. мероприятий с участием Пола Маккартни, Элтона Джона, Леонарда Коэна, Тины Тернер, Уитни Хьюстон, Роджера Уотерса, Лучано Паваротти, Хосе Каррераса, Анны Нетребко, групп Scorpions, Metallica, Depeche Mode, Linkin Park, Aerosmith, Deep Purple, "Машина времени" и многих других.