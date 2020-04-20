Музей современного искусства и "Гараж" не намерены повышать цену билетов после карантина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Музей современного искусства, Мультимедиа арт музей и "Гараж" не планируют для покрытия убытков в ситуации с коронавирусом повышать цены на билеты после открытия. Об этом руководители музеев рассказали в понедельник пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной работе музеев и центров современного искусства в ситуации с коронавирусом.

"Нет, конечно", - сказала директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, отвечая на вопрос ТАСС, планируется ли повышать цены на билеты, чтобы компенсировать убытки из-за закрытия.

Московский музей современного искусства также не планирует повышать цены. "Мы повышать точно не будем", - сказал исполнительный директор музея Василий Церетели. Также музей продает билеты онлайн с открытой датой посещения.

"Я вообще размышлял последние несколько дней и закинул команде идею, что цены на билеты надо понизить. Мое личное ощущение, что наш самый ценный актив - наши люди, которые работают в команде, которые любят наши институции и ходят к нам. Многие оказались в гораздо более тяжелой ситуации, потому что, если мы никого не увольняем, то кого-то явно уволили или кто-то потерял работу, у кого-то сложная ситуация, и надо поддерживать других членов семьи, которые, может, оказались в более сложной финансовой ситуации. Мы все быстрее спасем экономику и сами себя, только поддерживая друг друга", - сказал директор музея современного искусства "Гараж" Антон Белов.

Основатель Центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко напомнила, в свою очередь, что вход на "Винзавод" бесплатный. "Надо сказать, что у нас всегда посещение "Винзавода" было бесплатным. У нас есть отдельные выставки, большие проекты, на которые цена билетов всегда ниже, чем в любом государственном музее. Мы не планируем ни делать платным вход на "Винзавод", ни повышать стоимость билетов на те выставки, которые будут реализованы", - сказала она.

Учреждения культуры закрыты с середины марта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

О коронавирусе

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 3 291 человек, умер 361.