Минкультуры рассчитывает восполнить потери крупных театров и музеев в течение трех месяцев

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Минкультуры надеется возместить убытки, которые понесли крупные театры и музеи из-за режима самоизоляции, в течение трех месяцев. С таким заявлением выступила министр культуры Ольга Любимова в интервью в передаче "Поздняков", которое опубликовано на сайте канала НТВ в понедельник.

Глава ведомства отметила, что есть "особенно крупные музеи и крупные театры", существенная часть доходов (и, соответственно, зарплат) этих учреждений была связана с продажей билетов. Именно поэтому важно восполнить дефицит средств в ближайшие три месяца.

Любимова отметила, что планы премьер и выставок сохраняются. При этом, по ее словам, руководство театров и музеев занято пересмотром этих планов: с чего лучше выйти, какие выставки лучше показать, какое должно быть возвращение в жизнь. Она заключила, что "это очень важно еще и психологически".

Говоря о международных проектах, Любимова отметила, что эти планы могут измениться, однако Минкультуры будет ориентироваться на решение руководства творческих организаций. Министр предположила, что какие-то международные проекты переедут на другой год, а каких-то может и не быть. Однако решение о том, от какого репертуара отказаться и к какому прийти, по ее словам, должно приниматься исходя из точного понимания художественного руководителя каждого театра и совместно с труппой.