Власти Петербурга снизили для театров показатели по заполняемости залов и числу спектаклей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга снизил для подведомственных театров показатели по заполняемости залов и числу представлений, которых они должны достичь по итогам года, из-за действующих ограничений в связи с распространением коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе комитета.

В понедельник председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ Александр Калягин обратился к федеральным и региональным властям с просьбой поддержать театры, которые из-за ситуации с коронавирусом оказались в сложном положении. Он отметил, что театры Петербурга оказались в "самом тяжелом положении", так как при утверждении бюджета 2020 года они были поставлены перед фактом полного отсутствия средств на новые постановки из-за сокращения бюджетного финансирования, а выпадающие из-за закрытия на фоне пандемии доходы им компенсировать никто не собирается.

"[Комитет] уже снизил для театров показатели по заполняемости залов и числу спектаклей, которые они должны достигнуть к концу года. Введен новый показатель по допустимому отклонению количества публичных выступлений - 25%, до 60% [с 80%] снижен процент заполняемости зрительного зала с допустимым отклонением в 10%", - сказали ТАСС в пресс-службе комитета по культуре.

Кроме того, отмечается, что комитет совместно с Министерством культуры РФ постоянно отслеживает ситуацию на рынке труда. "К счастью, руководители учреждений ценят свои уникальные коллективы и дорожат сотрудниками - сейчас не наблюдаются какие-либо сокращения в сфере культуры", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, и государственные, и негосударственные театры, которые ежегодно субсидируются комитетом, уже обратились к правительству Санкт-Петербурга с просьбой компенсировать выпадающие доходы учреждений. "Руководством и сотрудниками комитета регулярно проводятся телефонные и онлайн-переговоры с театрами. В настоящее время есть детальные расчеты о выпадающих доходах и потерях организаций. Конкретные предложения по мерам поддержки отрасли направлены в финансовый блок правительства [города]", - добавили в пресс-службе.

Финансирование театров

В комитете также пояснили, что все подведомственные ему учреждения еще в январе получили финансирование на весь 2020 год, в том числе речь идет о средствах на содержание имущества, выплату зарплаты, на показ спектаклей и другие статьи расходов. "Финансирование театральной сферы по сравнению с 2019 годом было увеличено практически на 10%", - указали в ведомстве, отметив, что "и в сложной ситуации городские театры имеют тот необходимый ресурс, чтобы выплачивать зарплаты сотрудникам, содержать имущество".

Что касается негосударственных театров, в комитете отметили, что для получения субсидии в этом году они могут представить заявку на участие в соответствующем конкурсном отборе, информация о нем будет опубликована во втором квартале 2020 года.

В настоящее время учреждения культуры продолжают осуществлять возврат билетов на мероприятия, которые были отменены, при этом часть спектаклей и концертов перенесены на более поздние сроки и зрители смогут воспользоваться ранее приобретенными билетами. "С 16 марта по 30 апреля 2020 было запланировано более 2 тыс. мероприятий с продажей билетов", - сообщили в комитете.

Комитету по культуре Санкт-Петербурга подведомственны 26 театров, среди них театр им. В. Ф. Комиссаржевской, театр комедии имени Н. П. Акимова, театр "Приют комедианта", детский музыкальный театр "Зазеркалье", Большой театр кукол, музыкальный театр "Карамболь", театр им. Ленсовета и другие. Кроме того, ежегодно им субсидируются 18 негосударственных театров.