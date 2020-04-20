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Встреча с Немоляевой и Лазаревой открыла программу Театра Маяковского "Маленькие вечера"

Следующей в рамках программы будет показана творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Анной Ардовой

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Трансляция встречи с актрисами Театра имени Маяковского Светланой Немоляевой и Полиной Лазаревой открыла в понедельник новую онлайн-программу "Маленькие вечера". Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Открывает программу "Маленьких вечеров" встреча с народной артисткой РСФСР Светланой Немоляевой и актрисой Полиной Лазаревой. Закулисные истории, рассказанные Светланой Владимировной, будут чередоваться с выступлениями музыкальной группы Полины Лазаревой, чей бархатный голос и особая манера исполнения джазовых стандартов вряд ли оставят кого-то равнодушным", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что трансляции будут проходить каждые понедельник и пятницу, на сайте театра зрителям будут доступны видеозаписи творческих встреч, концерты, чтецкие программы в исполнении артистов театра. Трансляции можно будет посмотреть в течение суток.

Следующей в рамках программы будет показана творческая встреча с заслуженной артисткой РФ Анной Ардовой. В рамках вечера прозвучат романсы из репертуара Александра Вертинского, Леонида Утесова и Клавдии Шульженко.

Далее Театр Маяковского представит показы праздничного творческого вечера Виталия Ленского "Сорок пятая весна!", музыкального вечера Оксаны Киселевой "Роман с романсом", творческого вечера Вячеслава Ковалева "О драконах", музыкально-поэтического вечера Юлии Силаевой "Опасные сны" и творческих встреч с другими артистами. Афиша программы опубликована до 25 мая.

Теги
РоссияНемоляева, Светлана Владимировна
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