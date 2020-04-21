Союз театральных деятелей запустил онлайн-проект "Алло" театра по телефону

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) РФ при участии проекта "Разговоры" (фонд "Альма Матер") представил в понедельник премьеру онлайн-спектакля "Алло" театра по телефону. Авторами проекта стали драматург Элина Петрова, режиссер Борис Павлович, продюсер Дмитрий Мозговой, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Алло" - это разговор по телефону зрителя (а в нашем случае - слушателя) с актером. Они вдвоем читают по ролям пьесу, представляющую из себя диалог (предварительно зритель получает по электронной почте свои реплики). Естественно, что в таком варианте возможны любые импровизации. И, конечно, интрига, сохраняющаяся до конца спектакля", - пояснила собеседница агентства.

Свой комментарий дал ТАСС и продюсер проекта, заместитель председателя СТД РФ Дмитрий Мозговой. "Спектакль "Алло" - это эксперимент и новое проявление театра в новых предлагаемых обстоятельствах, - сказал Мозговой. - В понедельник заработал сайт проекта alloteatr.ru. А это значит, что любой желающий, несмотря на карантин и самоизоляцию, может стать нашим зрителем, или слушателем, что точнее для этого спектакля".

По словам продюсера, технология проста. "Заходите на сайт, оставляете заявку, заполняете анкету для обратной связи и приобретаете билет на удобный вам сеанс, все это, что называется, не сходя с дивана, в назначенное время раздастся телефонный звонок, который для вас прозвучит как театральный. Спектакль начинается! Попробуйте этот театральный опыт", - пригласил Мозговой.

Он добавил, что после окончания спектакля зритель сможет еще раз созвониться с актером и поделиться впечатлениями.

Спектакль "Алло" - участник спонтанной программы Международного фестиваля искусств "Точка доступа". Все сборы от продажи билетов будут направлены на поддержку инклюзивного театрального проекта фонда Alma Mater.