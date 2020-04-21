Премьеру нового "Бэтмена" перенесли из-за коронавируса

ТАСС, 21 апреля. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе продолжения франшизы "Бэтмен" (The Batman, 2021). По данным интернет-издания Deadline, первый показ картины должен был состояться 25 июня следующего года, однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен до 1 октября того же года.

В главных ролях супергеройской картины Мэтта Ривза по мотивам комикса американского издательства DC Comics заняты Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие. 15 марта Warner Bros. объявила о приостановке съемок, которые начались в январе в Лондоне, из-за коронавируса.

Ранее Ривз рассказал изданию, что не хочет переносить работу над фильмом в другое место и планирует возобновить съемки в британской столице после улучшения ситуации.

Кроме того, студия изменила даты премьер и некоторых других кинолент. Так, первый показ фильма "Флэш" (The Flash), который должен был пройти 1 июля 2022 года, состоится почти на месяц раньше - 3 июня, а премьера картины "Шазам 2" (Shazam 2) перенесена с 1 апреля на 4 ноября 2022 года.