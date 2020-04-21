{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Премьеру нового "Бэтмена" перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. также изменила даты премьер фильмов "Флэш" и "Шазам 2"

ТАСС, 21 апреля. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеры нескольких своих фильмов, в том числе продолжения франшизы "Бэтмен" (The Batman, 2021). По данным интернет-издания Deadline, первый показ картины должен был состояться 25 июня следующего года, однако из-за ситуации с коронавирусом он был отложен до 1 октября того же года.

В главных ролях супергеройской картины Мэтта Ривза по мотивам комикса американского издательства DC Comics заняты Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл и другие. 15 марта Warner Bros. объявила о приостановке съемок, которые начались в январе в Лондоне, из-за коронавируса.

Ранее Ривз рассказал изданию, что не хочет переносить работу над фильмом в другое место и планирует возобновить съемки в британской столице после улучшения ситуации.

Кроме того, студия изменила даты премьер и некоторых других кинолент. Так, первый показ фильма "Флэш" (The Flash), который должен был пройти 1 июля 2022 года, состоится почти на месяц раньше - 3 июня, а премьера картины "Шазам 2" (Shazam 2) перенесена с 1 апреля на 4 ноября 2022 года.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Союз театральных деятелей запустил онлайн-проект "Алло" театра по телефону
Спектакль представляет собой разговор по телефону слушателя с актером, которые читают по ролям пьесу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС