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Новый сезон "Смешариков" выйдет 18 мая в онлайн-кинотеатре

Он будет состоять из 52 эпизодов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьера нового сезона "Смешариков" в формате 2D, предыдущий сезон которых выходил в 2010 году, состоится 18 мая. Он будет состоять из 52 эпизодов, сообщила во вторник пресс-служба онлайн-кинотеатра "КиноПоиск HD".

Премьера "Смешариков" состоялась в 2003 году. Помимо "классических" серий, существуют также полнометражные мультфильмы и спин-оффы, в частности, о финансовой грамотности с участием тех же героев. В ноябре 2019 правообладатели "Смешариков" группа компаний "Рики" заключила соглашение о сотрудничестве с компанией "Яндекс" для создания новых детских проектов для семейной аудитории и совместного выпуска нового сезона проекта.

"Для нас, как и для поклонников сериала, это большое событие! Спустя 10 лет мы увидим продолжение приключений любимых круглых героев в формате 2D. Это трогательные ироничные сюжеты о жизни, близкие и понятные детям и взрослым. Любопытные до всего нового Смешарики будут попадать в неожиданные ситуации или создавать их сами, в характерах персонажей зрители традиционно узнают себя. Особенно радостно, что над проектом продолжает работать большая часть команды, которая создает сериал на протяжении 17 лет", - сказала ТАСС продюсер проекта "Смешарики" Юлия Николаева.

Как уточнили в пресс-службе, новый сезон проекта, в котором зрители вновь увидят любимых героев - Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других, будет состоять из 52 эпизодов.

По мнению директора по контенту "КиноПоиск HD" Ольги Филипук, мультфильм успел стать классикой детской анимации. "Его любит уже не одно поколение детей, ему доверяют родители. <…> Одновременно с премьерой нового сезона на КиноПоиск HD 18 мая запустится детский профиль: для максимального комфорта наших юных зрителей и спокойствия их родителей", - сказала она ТАСС. Каталог мультфильмов и сериалов детского профиля, составленного с учетом возраста и интересов ребенка, будет регулярно пополнятся новинками, добавила представитель сервиса.

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