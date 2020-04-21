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Телеканал "Россия" запускает новое юмористическое скетч-шоу

Первый выпуск "Дома культуры и смеха" покажут 23 апреля, участниками нового шоу станут Ольга Бузова, Антон Лирник и Андрей Малахов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Юмористическое скетч-шоу "Дом культуры и смеха" выйдет в четверг на телеканале "Россия", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе канала.

"Чтобы попасть на концерт, вовсе не обязательно выходить из дома. 23 апреля в 21:20 на телеканале "Россия" начинается юмористическое скетч-шоу "Дом культуры и смеха", - рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта артисты представят разнообразные скетчи, как на бытовые, так и на злободневные темы. Участниками нового шоу станут телеведущая Ольга Бузова, шоумен Антон Лирник, ведущий Андрей Малахов, артист цирка Юрий Куклачев и другие звезды.

"Мы собрали под одной крышей разных талантов - отобрали свежие лица, много молодых актеров и юмористов, которых пока еще не знает широкая публика. Этим мы выделяемся на фоне программ с уже популярными артистами", - заявил пресс-службе ведущий шоу Дмитрий Колчин.

В постоянной труппе ДК - Сергей Рост, Иван Купреенко, Сергей Писаренко, Валентина Мазунина, Дмитрий Хасис, Вячеслав Мясников, Гульнара Сильбаева, Игорь Чехов. Управление "Домом культуры" доверили Дмитрию Колчину.

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Россия
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