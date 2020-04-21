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Началось открытое онлайн-голосование в фотоконкурсе "Самая красивая страна"

Голосование будет открыто по 15 мая включительно

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) определило финалистов фотоконкурса "Самая красивая страна" и запустило во вторник онлайн-голосование за приз зрительных симпатий, сообщили ТАСС в пресс-службе РГО.

"Русское географическое общество определило финалистов фотоконкурса "Самая красивая страна" 2020 года. Одновременно стартовало открытое онлайн-голосование, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Голосование открыто с 21 апреля по 15 мая включительно на сайте конкурса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в финал конкурса вышло 215 фотографий из более 59 тыс., присланных в этом году. В голосовании за приз зрительских симпатий может участвовать любой пользователь интернета. Для этого достаточно иметь аккаунт в одной из соцсетей: "ВКонтакте", "Одноклассники" или Facebook. Один человек может проголосовать за все понравившиеся ему фотографии, но каждому снимку сможет отдать только один голос.

Отмечается, что победа в борьбе за приз зрительских симпатий не лишит автора фотографии шансов в борьбе и за победу в своей номинации. Имена победителей в каждой из номинаций определит жюри. Его заседания по традиции проходят в очном режиме, поэтому дата будет определена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в стране, поясняет пресс-служба. Среди жюри музыкант Сергей Шнуров, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак, актрисы Марина Неёлова и Лиза Арзамасова. Традиционно в состав жюри вошел и президент РГО Сергей Шойгу.

"Самая красивая страна" - ежегодный фотоконкурс РГО. Для участников нет ограничений по возрасту и месту жительства. Главное условие - снимки должны быть сделаны в России. В нем участвуют и профессиональные фотографы, и любители. За шесть лет существования конкурса на него было подано более 500 тыс. снимков. Победители фотоконкурса получают денежные призы и профессиональные фотокамеры.

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