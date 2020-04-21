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Режиссер фильма "Доктор Лиза" надеется, что фильм выйдет в октябре 2020 года

Картина расскажет об одном дне из жизни врача Елизаветы Глинки, которая трагически погибла в авиакатастрофе 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Премьера художественного фильма "Доктор Лиза" об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке запланирована на октябрь, создатели надеются, что к этому времени кинотеатры, работа которых временно приостановлена из-за ситуации с распространением коронавируса, откроются. Об этом ТАСС рассказала режиссер проекта Оксана Карас.

Фильм расскажет об одном дне из жизни Елизаветы Глинки - врача и общественного деятеля.

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"Дата релиза "Доктора Лизы" стоит на октябрь, пока ничего не переносится. На днях состоялась премьера трейлера - конечно, он должен уже был идти в кинотеатрах, но пока мы показываем его онлайн, это реалии наших дней. Мы надеемся, что ничего не отложится, что кинотеатры заработают и зрители не побоятся прийти, потому что сознание людей тоже очень сильно поменяется", - рассказала Карас.

По словам режиссера, пандемия актуализирует все болевые точки, которые изображены в картине, поскольку в текущей обстановке вопросы здравоохранения, медицины, бережного и неравнодушного отношения к тем, кто болен, становятся самыми важными. Она выразила надежду, что картина "Доктор Лиза" окажется достойной памяти Елизаветы Глинки.

"Человеком года в 2020 точно будет человек в белом халате, или даже не халате, а в противовирусном защитном комбинезоне и респираторной маске. <...> Важно, что ценность и значимость профессии врача, наконец, поднимается. Общество вот такой жестокой ценой начинает понимать, какой это адски тяжелый, неблагодарный и рисковый труд. Елизавета Глинка была реаниматологом и специалистом по паллиативной помощи - конечно, если бы она была жива, то сейчас была бы в эпицентре борьбы, помогала бы и спасала самых беспомощных и социально незащищенных", - сказала собеседница агентства.

Карас отметила, что ситуация, в которой оказался весь мир, вероятно, найдет отражение в будущих проектах, поскольку деятели киноискусства захотят осмыслить этот опыт. При этом она сама на данном этапе готовится к другим фильмам. "Не про эпидемию, но с остро социальным посылом", - пояснила режиссер.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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