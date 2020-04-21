Диана Арбенина и Григорий Лепс выступят в онлайн-проекте "Шоу ON!"

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Группа "Ночные снайперы" и Диана Арбенина, а также Григорий Лепс, Emin (Эмин Агаларов) и Александр Панайотов станут участниками проекта "Шоу ON!", который проводит прямые трансляции концертов известных отечественных музыкантов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, организатора проекта.

"Согласно завету Иосифа Бродского не выходить из комнаты, мы по-прежнему самоизолируемся. Однако это абсолютно точно не повод опускать руки. "Ночные Снайперы" - прежде всего, концертная группа, здорово, что есть возможность и в данных условиях это продемонстрировать", - привели в пресс-службе слова Дианы Арбениной.

Рок-группа готовится представить онлайн-зрителям 24 апреля "полноценный сет, электрический, жаркий, дерзкий и нежный". "Можно танцевать, <...> можно слушать одному в наушниках или подключить колонки и соседей. Будем раздвигать виртуальные границы, не теряя качества видео и звука, будем слушать "снайперские" хиты и премьеры, будем участвовать в разговоре в прямом эфире", - пообещала лидер "Ночных снайперов". Трансляция начнется в 19:00 мск.

25 апреля в 17:00 мск Григорий Лепс представит новую концертную программу "Иди и смотри" с хитами и премьерами, специальными гостями эфира станут певцы Emin и Александр Панайотов, шоумен Тимур Родригез и группа Cosmos Girls. "Все, что нужно для отличного субботнего вечера, - это открыть Okko и включить "Шоу ON!". Я и мои друзья сделаем все, чтобы вам было здорово. Уверен, никому не избежать хорошего настроения", - процитировали организаторы Лепса.

Шоу будут доступны подписчикам Okko, а также бесплатно на сайте show.okko.tv и на страницах онлайн-кинотеатра в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".