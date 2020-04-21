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Умер режиссер сериалов "Почти семейный детектив" и "Морозова"

Ивану Щеголеву было 59 лет

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Режиссер Иван Щеголев, снявший сериалы "Почти семейный детектив" и "Морозова", умер в возрасте 59 лет, сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов.

"20 апреля на 60-м году жизни не стало нашего коллеги, кинорежиссера Ивана Александровича Щеголева. За свою жизнь в профессии Иван Щеголев успел сделать немало. Он много и успешно работал в кино и на телевидении, и в планах его тоже было много интересных проектов", - говорится на сайте.

Режиссер снял такие сериалы, как "Почти семейный детектив", "Морозова", "Лесник. Своя земля", "Судебная ошибка" и другие. Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Щеголева.

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