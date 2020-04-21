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Пианист Игорь Левит выступит на Нобелевском концерте этого года в Стокгольме

Мероприятие запланировано на 8 декабря

СТОКГОЛЬМ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Всемирно известный пианист Игорь Левит примет участие в традиционном Нобелевском концерте, который намечен на 8 декабря в шведской столице. Как сообщил Нобелевский фонд, он выступит в сопровождении Стокгольмского королевского филармонического оркестра под управлением Стефана Денева.

Левит родился в Нижнем Новгороде (который тогда назывался Горький) в 1987 году. В 1995 году вместе с семьей он эмигрировал в Германию, где в Академии музыки, театра и медиа Ганновера завершил свое музыкальное образование. Пианист ныне входит в число наиболее ярких имен музыкальной Европы. С 12 марта в связи с закрытием концертных залов из-за эпидемии коронавируса он выступает с домашними концертами, которые транслируются по радио.

Нобелевский концерт является частью официальной программы Нобелевской недели и дается ежегодно в честь очередных лауреатов этой престижной премии. Это одно из главных музыкальных событий года. В Стокгольме он проводится с 2005 года в филармонии, на него приглашаются выдающиеся классические музыканты современности. Еще один концерт с 1994 года устраивается в Осло 11 декабря после церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Неделя нобелевских торжеств, во время которой чествуют лауреатов самой известной научной премии в мире, проходит с 6 декабря в шведской столице. Обладателей премии ждет насыщенный график: интервью, конференции, встречи со студентами, Нобелевский концерт и банкет - кульминация праздничной недели. Сама награда вручается им 10 декабря в Стокгольмской филармонии.

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Швеция
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