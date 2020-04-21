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Дина Рубина и Захар Прилепин вошли в длинный список премии "Большая книга"

Всего в списке более 39 произведений
Дина Рубина Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Дина Рубина
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Писатели Дина Рубина, Захар Прилепин, Михаил Елизаров и другие вошли в длинный список 15-го сезона Национальной литературной премии "Большая книга". Об этом было объявлено во вторник на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.

"Мы обнаружили, что в длинном списке не так уж заметно, как бывало в некоторые сезоны прошлых лет, доминирование больших издательств. Вопреки нашему представлению о том, что все рушится и объединяется в гигантские корпорации, издательств много, работают они активно, издают интересные тексты <…> Как обычно, здесь есть писатели, чьи имена достаточно известны, есть такие, о которых я знаю очень мало, есть молодые авторы. Что интересно, в списке нет ни одной биографии в привычном нам формате ЖЗЛ ["Жизнь замечательных людей"]. В этом году есть некоторое количество семейных саг, но их не очень много", - рассказал председатель Совета экспертов литературной премии "Большая книга" Михаил Бутов.

В списке более 39 произведений, в числе авторов - Дина Рубина (трилогия "Наполеонов обоз"), Захар Прилепин ("Есенин. Обещая встречу впереди"), Михаил Елизаров ("Земля"), Валерия Пустовая ("Ода радости"), Вадим Месяц ("Дядя Джо. Роман с Бродским"), Саша Филипенко ("Возвращение в Острог"), Инга Кузнецова ("Промежуток"), Тимур Кибиров ("Генерал и его семья") и другие. По словам Бутова, экспертам в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса, пришлось работать в непривычном формате.

"Надо заметить, что "Большая книга" технически не была ориентирована на работу с электронными текстами, мы успели все это дело перестроить <...> Я впервые осознал, что мне не хватает бумажной книги", - поделился эксперт.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры, Роспечать и другие. Ежегодно присуждаются три премии, денежное содержание главного приза - 3 млн рублей, второго - 1,5 млн рублей, третьего - 1 млн рублей. Наградной комплект состоит из памятного наградного знака и диплома. Среди победителей премии прошлых лет - писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.

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Россия
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