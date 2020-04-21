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Эрмитажу потребуется месяц на подготовку к открытию после снятия ограничительных мер

Сейчас в музее присутствует только охрана, все остальные сотрудники работают удаленно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудникам Эрмитажа потребуется примерно месяц на то, чтобы подготовить музей к открытию после снятия ограничительных мер, связанных с противодействием распространению коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время пресс-конференция в онлайн-формате в ТАСС.

"У нас есть расчеты, сколько нам понадобится времени, когда все кончится. Нам понадобится месяц для того, чтобы весь музей привести в состояние готовности. Следующий месяц он будет постепенно открываться", - сказал он.

Сейчас в музее присутствует только охрана, все остальные сотрудники работают удаленно, сказал Пиотровский, уточнив, что среди сотрудников Эрмитажа не зарегистрировано заразившихся коронавирусом.

Он также сообщил, что Эрмитаж не отменял выставочные планы, но сдвинул все проекты примерно на три месяца. В числе первых на очереди временных экспозиций Пиотровский назвал выставку современного китайского художника Чжан Хуаня и выставку церковных облачений.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичПандемия коронавируса нового типа
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