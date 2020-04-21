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Пандемия коронавируса нового типа

Швыдкой считает, что театры откроются последними после окончания пандемии

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству предположил, что культура будет "самой ущемленной частью" после выхода из пандемии, так как сначала будут решаться вопросы первейшей необходимости

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Театры последними среди культурных учреждений смогут вернуться к обычному режиму работы по завершении пандемии коронавируса - в них соблюдать необходимую дистанцию между посетителями невозможно. Такое мнение высказал во вторник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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"Я думаю, что театры откроются последними. В музеях можно соблюсти некую дистанцию, какое-то количество людей, которое можно пропускать, говорить: ближе чем на полтора метра не подходите друг к другу. В театре это невозможно. Невозможно в зале на 1,5 тыс. мест сажать только 400 через три места. Это нереально", - сказал Швыдкой.

Он также предположил, что культура будет "самой ущемленной частью" после выхода из пандемии, так как сначала будут решаться вопросы первейшей необходимости.

"Почему-то считается, что культура - это не предмет первой необходимости. На самом деле это не так, потому что если бы не огромный контент - телевизионный, кинематографический, театральный, музыкальный, если б артисты не устраивали огромные представления на разного рода платформах, если бы не были написаны книги, то люди провели бы это время в уединении в значительно более остром стрессе. Культура оказала огромное стабилизирующее влияние на все страны и народы мира", - заметил он.

Ограничения на проведение массовых мероприятий в России были введены в марте из-за риска распространения коронавируса.

Теги
РоссияШвыдкой, Михаил ЕфимовичПандемия коронавируса нового типа
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