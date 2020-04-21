Швыдкой считает, что театры откроются последними после окончания пандемии

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Театры последними среди культурных учреждений смогут вернуться к обычному режиму работы по завершении пандемии коронавируса - в них соблюдать необходимую дистанцию между посетителями невозможно. Такое мнение высказал во вторник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Я думаю, что театры откроются последними. В музеях можно соблюсти некую дистанцию, какое-то количество людей, которое можно пропускать, говорить: ближе чем на полтора метра не подходите друг к другу. В театре это невозможно. Невозможно в зале на 1,5 тыс. мест сажать только 400 через три места. Это нереально", - сказал Швыдкой.

Он также предположил, что культура будет "самой ущемленной частью" после выхода из пандемии, так как сначала будут решаться вопросы первейшей необходимости.

"Почему-то считается, что культура - это не предмет первой необходимости. На самом деле это не так, потому что если бы не огромный контент - телевизионный, кинематографический, театральный, музыкальный, если б артисты не устраивали огромные представления на разного рода платформах, если бы не были написаны книги, то люди провели бы это время в уединении в значительно более остром стрессе. Культура оказала огромное стабилизирующее влияние на все страны и народы мира", - заметил он.

Ограничения на проведение массовых мероприятий в России были введены в марте из-за риска распространения коронавируса.