Музей музыки откроет выставку о балетах Стравинского, Прокофьева и Щедрина в онлайн-режиме

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вернисаж выставки "Музыкальная ярмарка", которая расскажет о воплощении ярмарки в шедеврах отечественного музыкального театра, пройдет 28 апреля в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Российского национального музея музыки (РНММ).

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"28 апреля в социальных сетях Российского национального музея музыки состоится трансляция вернисажа-экскурсии выставки "Музыкальная ярмарка". Новый проект музея "Чайковский и Москва" посвящен феномену ярмарки, воссозданному в выдающихся произведениях музыкального театра", - говорится в анонсе. Трансляция начнется в 16:00 мск в Facebook, "ВКонтакте" и на Youtube-канале РНММ.

Проект расскажет об описании ярмарок в опере "Сорочинская ярмарка" Модеста Мусоргского, балетах Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Цезаря Пуни и Родиона Щедрина. "Ярмарка становится идеальной ситуацией для воплощения игровой карнавальной стихии в театральной драматургии - "чертовщины" и "перевертышей" ("Сорочинская ярмарка"), контраста и конфликта с трагедией главного героя ("Петрушка"), бытовой среды и фона для фантастических проявлений народных умельцев и героев ("Каменный цветок", "Левша", "Конек-горбунок")", - пояснили организаторы выставки.

Онлайн-гости экскурсии увидят автограф Мусоргского, костюм героини Хиври к одной из первых постановок оперы, осуществленной Петроградским театром музыкальной драмы, прижизненное издание партитуры "Петрушки" Стравинского, а также созданные Александром Бенуа эскизы костюмов для премьеры балета во время "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже и другие раритеты.

Выставка подготовлена Музеем музыки совместно с Государственным музеем архитектуры им. А. В. Щусева, Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства и театром "Бродячий вертеп" при поддержке Министерства культуры РФ.