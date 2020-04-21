На Ямале сняли мультфильм о коронавирусе

ТАСС, 21 апреля. Детский центр и сектор визуальных технологий музейно-выставочного комплекса имени Шемановского на Ямале снял мультфильм о коронавирусе сообщили в региональном оперативном штабе региона.

"На Ямале сняли мультфильм под названием "Как вирус корону нашел". История о маленьком Вирусе, с которым никто не хотел дружить, родилась совместными усилиями сотрудников Детского центра и сектора визуальных технологий музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского. Премьера состоится 23 апреля на YouTube-канале МВК имени И. С. Шемановского", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе добавили, что к выходу готовится вторая часть мультфильма, участие в работе примут зрители. "Им будет предложено отправить в комментариях к новостному посту свои рассуждения и фантазии на тему: "Как победить вирус?". 30 апреля выйдет заключительная часть, в основе которой будет лучший сценарий от зрителей", - пояснили в оперштабе.