Фонд V-A-C запускает веб-сериал "Сны на районе. Восьмерка"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Фонд развития современного искусства V-A-C запускает веб-сериал "Сны на районе. Восьмерка", в основу которого легли интервью с участниками киномастерской. Зрителям будет доступен сразу весь первый сезон, рассказал ТАСС в среду куратор кинопрограмм фонда Кирилл Адибеков.

"В 2019 году фонд работал над программой "Расширение пространства. Из центра". Это была попытка поработать с различными городскими сообществами: посетителями рынков, торговых центров, постоянными зрителями районных кинотеатров и домов культуры. Киномастерскую "Сны на районе" мы изначально придумали для этого проекта. Впоследствии из нее вышли одноименный альманах, премьера которого состоялась на недавно прошедшем фестивале кинематографических дебютов "Дух огня", несколько короткометражных фильмов, заживших уже самостоятельной жизнью", - рассказал Адибеков.

Веб-сериал снимался параллельно основному проекту мастерской. "Андрей Сильвестров, ее художественный руководитель, задумал снять интервью с будущими участниками как настоящее кино - "восьмеркой". Приглашенные на собеседование ребята рассказывали о себе, но не условной "комиссии", а друг другу, по очереди. Происходящее снималось на две камеры, создавая ощущение непрерывности диалога. В результате получились трогательные, смешные, очень искренние портреты, главное в которых - внимательный интерес к человеку", - пояснил собеседник агентства.

Сериал разделили на два сезона, со среды можно будет увидеть весь первый сезон. Серии длятся от трех до семи минут. Премьера первой части состоится на платформе журнала "Искусство кино".

"Когда мы решили выпускать "Сны на районе. Восьмерка" онлайн, то сразу же стало ясно, что делать это нужно вместе с близким нам по видению журналом "Искусство кино". Это журнал, а теперь и медиаплатформа, и, по сути, прокатчик фестивального кино с большой историей. Как и фонд V-A-C, он ставит перед собой задачу говорить со зрителем на равных, находя простые и точные определения авторского кино", - рассказал Адибеков и добавил, что второй сезон станет пилотным выпуском новой медиаплатформы фонда V-A-C - онлайн журнала SREDA.

Поддержка авторского кино

Собеседник агентства отметил, что кинопрограмма фонда V-A-C следует двум основным векторам - показу и поддержке авторского кино. При этом под авторским кино понимается как фестивальное и независимое, так и большое студийное кино, в котором присутствует визионерский элемент. Говоря о поддержке авторского кино, Адибеков отметил, что речь идет и о реставрации и сопродюсировании небольших авторских проектов.

"Надеюсь, в будущем нам удастся вернуться к этому. Пока же продолжим заниматься развитием видеостудии в художественных мастерских ГЭС-2 (культурного пространства в Москве, которое фонд откроет на месте электростанции - прим. ТАСС), в "Сводах", - пояснил он.

Что касается кинопоказов, то вплоть до настоящего времени кинопрограмма фонда была привязана к конкретным проектам, таким как "Расширение пространства", "Генеральная репетиция" в Московском музее современного искусства в сотрудничестве с фондом Kadist, сезонным циклам в венецианском пространстве фонда в Дзаттере и др. Постоянной площадкой вскоре станет кинотеатр на 356 мест, расположенный в культурном пространстве ГЭС-2 на Болотной набережной. По задумке это мультифункциональный зал, оборудованный профессиональной цифровой и пленочной проекцией (35мм и 16мм).

"Кинотеатр позиционирует себя как важная и географически центральная точка на культурной карте города. Сам по себе факт принадлежности к большой культурной институции не ограничивает его программу: мы стремимся показывать хорошее, качественное, как принято говорить, кино со зрительским потенциалом. Авторские блокбастеры рядом с теневой классикой, фестивальным и экспериментальным кино", - пояснил собеседник агентства.

Особое внимание, добавил он, будет уделено семейным и детским программам. "Специальные программы будут по-своему исследовать темы сезонов и явления культурной апроприации, реализма, правды, матриархата и т. д. В целом уникальность кинотеатра ГЭС-2 видится нам в выстраивании деликатного баланса между просвещением и коммерческой составляющей, между экспериментом и привычкой, зрителем и куратором", - добавил Адибеков.

Кинотеатр, как и все пространство ГЭС-2, будет в широком смысле доступным, начиная с пандусов и мест для маломобильных посетителей и заканчивая тарифной политикой. При этом большинство фильмов будет показываться в оригинальной версии с субтитрами. Некоторые показы пройдут с тифлокомментарием. "Уже в этом году мы планируем начать сотрудничество с городскими кинофестивалями, культурными центрами и институциями. А в перспективе следующего лета - запуск бесплатной киноплощадки под открытым небом. Все это для нас в первую очередь городской кинотеатр, в самом чистом смысле. Кинотеатр для города и его жителей", - заключил Адибеков.

О фонде

Фонд V-A-C основан в Москве в 2009 году Леонидом Михельсоном и Терезой Иароччи Мавикой, которая руководит им с самого начала. V-A-C занимается новым культурным производством с художниками и публикой. Работая с местными сообществами, фонд развивает выставочную, издательскую, исследовательскую, перформативную и просветительскую программы вне дисциплинарных границ.

V-A-C инициирует открытые дискуссии, которые помогают понять, как в условиях глобального мира меняются представления о современном и современности в культуре и искусстве. Этого курса фонд придерживается во всем, что делает на собственной площадке в Венеции, в партнерстве с разными организациями по всему миру, а также в своем будущем доме ГЭС-2, который готовится к открытию в Москве.