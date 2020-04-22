Театр на Таганке отметит день рождения онлайн-конференцией

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Московский Театр на Таганке 23 апреля отпразднует день своего рождения в формате онлайн-конференции. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Артисты труппы театра, а также художественный руководитель Ирина Апексимова встретятся онлайн, чтобы поздравить друг друга и спеть гимн Театра на Таганке - песню Владимира Высоцкого "Дорога". Артисты вспомнят историю спектакля, с которого все началось ("Добрый человек из Сезуана"), поговорят о тех, кто стоял у истоков театра - Владимире Высоцком, Леониде Филатове и, конечно, Юрии Любимове", - говорится в сообщении.

Посмотреть онлайн-встречу труппы можно будет на официальном сайте театра, начало намечено на 15:00.

Театр на Таганке (Московский театр драмы и комедии на Таганке) - московский драматический театр, основанный в 1946 году и преобразованный в 1964 году Юрием Любимовым. В театр Любимов пришел со своими учениками по Щукинскому училищу и их дипломным спектаклем - "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертхольта Брехта. Спектакль, ставший дебютом на профессиональной сцене для Зинаиды Славиной, Аллы Демидовой, Бориса Хмельницкого, Анатолия Васильева, исследует корни добра и зла в человеческой душе.