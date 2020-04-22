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Исторический музей откроет виртуальный музей Ленина

К 7 ноября 2020 года на сайте проекта будут опубликованы не менее 200 знаковых предметов коллекции с расширенными аннотациями

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Государственный Исторический музей 7 ноября 2020 года откроет виртуальный Музей Ленина, где будут представлены не менее 200 знаковых предметов коллекции с расширенными аннотациям. Онлайн-ресурс постепенно будет пополняться, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"7 ноября 2020 года состоится открытие Музея В. И. Ленина. Коллекция главного музея СССР будет представлена в виртуальном формате", - сказали в пресс-службе. Ранее в музее планировали открыть 22 апреля, к 150-летию со дня рождения вождя революции, выставку "Ленин". Однако из-за ситуации, связанной с коронавирусом, проект был отменен.

"Нас часто спрашивают о том, сохранились ли фонды Музея Ленина, что стало с предметами после закрытия музея в 1993 году, не были ли они проданы или уничтожены. Вся коллекция Музея Ленина полностью сохранена и вошла в состав Исторического музея, где и хранится до сих пор. Мы периодически устраиваем выставки, посвященные советскому периоду нашей истории, но пока не можем представить это время в постоянной экспозиции. А значит ценные исторические материалы и произведения советских художников по-прежнему хранятся в закрытых фондах музея, без возможности знакомства с ними широкой аудитории", - прокомментировал директор ГИМ Алексей Левыкин, чьи слова приводят в пресс-службе.

Планируется, что к 7 ноября 2020 года на сайте проекта будут опубликованы не менее 200 знаковых предметов коллекции с расширенными аннотациями, а затем ресурс будет постоянно пополняться. Здесь же будут собраны актуальные комментарии ведущих российских историков относительно ключевых событий в России начала ХХ века, тематические видеосюжеты и фильмы.

"Кроме того, мы ведем переговоры с ведущими российскими архивами - РГАСПИ, ГАРФ, архивом ФСБ с тем, чтобы они разрешили нам показ ранее не публиковавшихся документов в виртуальном музее", - отметил директор Исторического музея.

О Музее Ленина

Фонды "Музея В. И. Ленина" содержат более 99 тыс. единиц хранения. Эта коллекция собиралась на протяжении 80 лет и представляет собой уникальный фонд музейных предметов, непосредственно связанных с жизнью и деятельностью Ленина, а также собрание партийных и государственных реликвий периода 1917-1991 годов.

В собрании музея хранятся личные вещи и подарки Ленину, семье Ульяновых, Сталину и другим руководителям Советского государства, собрания живописи, скульптуры, гравюры, рисунка, плакатов, филателии, нумизматики, фотоколлекции. В музее хранится малоизученная и не включенная до сих пор в активный научный оборот коллекция личных вещей, подарков, фотодокументов Сталина, сохраненных вопреки указаниям об их уничтожении во время кампании по разоблачению "культа личности". Особенно ценной является коллекция художественной Ленинианы 1910-1980 годов, объединяющая произведения нескольких поколений живописцев, скульпторов и графиков.

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