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Пандемия коронавируса нового типа

Мацуев призвал поддержать классических музыкантов в период отмены концертов

Пианист отметил, что для этого можно установить стипендию, организовать сбор средств или предоставлять гранты за онлайн-концерты

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Многие классические музыканты-солисты остались без средств к существованию на фоне отмены концертов в период борьбы с коронавирусом. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист России, пианист Денис Мацуев.

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"Музыканты бюджетных, грантовых оркестров получают сейчас зарплату, а солисты живут на гонорар от конкретного концерта, который они сыграли. Я знаю случаи довольно известных музыкантов, имена которых не буду называть, кто-то купил квартиру в ипотеку, у кого-то кредит на что-то еще, а денег осталось на два месяца. И без поддержки им будет совсем туго", - сказал Мацуев.

Пианист уточнил, что в этой ситуации можно "установить какую-то стипендию или организовать фонд, сбор средств, чтобы помочь хотя бы до того времени, когда они смогут вернуться к концертам". В качестве возможного решения проблемы он назвал также гранты за онлайн-концерты. "Есть разные мысли. Думаю, в ближайшее время я постараюсь их сформулировать и куда-то напишу, с кем-то встречусь, чтобы быть услышанным", - добавил он.

По словам Мацуева, помощь может понадобиться и в первое время после снятия ограничений на массовые мероприятия. "Если популярные имена привлекут зрителей, то есть замечательные, но менее известные музыканты, в этой ситуации есть риск, что они могут не собрать сразу залы", - заметил он.

"Я на связи со всеми оркестрами, дирижерами, фестивалями, и никто не знает, когда это закончится. Слухи ходят разные, кто-то в Европе сказал, что публичные мероприятия будут запрещены 18 месяцев, то есть до сентября 2021 года. В Америке вообще говорят, что возвращение к концертам будет осенью 2021-весной 2022 года. И это уже совсем шок. Если у музыканта не будет возможности выходить на сцену, он умрет в прямом и переносном смысле, особенно фрилансеры", - подчеркнул Мацуев.

Теги
РоссияМацуев, Денис ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
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