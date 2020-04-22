Денис Мацуев может дать концерт ко Дню Победы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев планирует дать специальный онлайн-концерт 8 мая, приуроченный к 180-летию со дня рождения композитора Петра Чайковского и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пианист сообщил в интервью ТАСС.

"Есть досада, что 7 мая отменены наши концерты с Александром Сладковским к юбилею Чайковского. Как и наше выступление с Валерием Гергиевым 9 мая на Поклонной горе, традиционно собирающее до 100 тыс. человек. Есть мысль объединить эти две святые для нас даты, если возможно будет сыграть концерт, скажем, 8 мая, даже онлайн, сольно", - сказал Мацуев.

При этом музыкант подчеркнул, что формат онлайн-концертов ему не близок. Мацуев 20 марта выступил в пустом Концертном зале им. Чайковского в рамках "Домашнего сезона" Московской филармонии, трансляцию посмотрели миллионы человек по всему миру. "По ощущениям было ужасно играть в пустом зале, - признался он. - Играешь в стену, нет отдачи. Ты понимаешь, что у экранов сидят миллионы, но ты этого не чувствуешь, потому что это виртуально".

Ранее президент РФ Владимир Путин из-за коронавируса поручил изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.