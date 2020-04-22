В Крыму впервые представили оцифрованное издание книги Горького на крымско-татарском языке

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Издание на крымско-татарском языке легенды "Хан и его сын" авторства Максима Горького, которое увидело свет при жизни писателя, появилось в оцифрованном формате на сайте крымско-татарской библиотеки им. И. Гаспринского. Книга находится в свободном доступе, сообщила ТАСС ее директор Гульнара Ягьяева.

"Впервые на нашем сайте представлено оцифрованное издание крымской легенды "Хан и его сын" Максима Горького. Книга была издана в 1903 году в единственном на то время крымско-татарском издательстве "Терджиман", которое возглавлял в Бахчисарае крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский. Он же был и переводчиком", - сообщила она.

Ягьяева сообщила, что в библиотеке собрано более 500 изданий, которые были напечатаны в типографии издательства "Терджиман"("Переводчик"), из них оцифровано пока около десяти.

"У нас, к сожалению, не самая полная коллекция книг и брошюр, которые издавались в "Терджимане". Книга Горького уникальна еще и тем, что она издана на арабице или на арабской графической основе, на которой вплоть до 1928 года выходили все книги на крымско-татарском языке. Это редкая книга, потому что с 1928 по 1938 год письменность наша перешла на латиницу, а с 1938 года и по настоящее время используется кириллица", - отметила она.

По словам директора, коллектив библиотеки готовится к празднованию 170-летия со дня рождения Гаспринского, которое будет отмечаться в марте следующего года.

"В этом году из-за ситуации с коронавирусом нам не удалось провести литературные чтения, только разметили информацию на сайте. А в следующем году готовим масштабно отметить его юбилей. Одним-двумя днями не обойдется, я думаю, программа будет рассчитана на 7-10 дней. Это и научная конференция, и чтения, и встречи", - сообщила она.

Поэты, педагоги и врачи

В издательстве Гаспринского на крымско-татарском языке впервые издали многие произведения русской и зарубежной классики, рассказала ТАСС директор Бахчисарайского дома-музея Эльмира Абибуллаева.

"Гаспринский был разносторонним человеком. Его называли и продолжают называть просветителем, потому что он приобщал крымских татар и весь тюркский мир к новинкам литературы, культуры, медицины и педагогики", - сообщила она.

В частности, издавались в переводе на крымско-татарский произведения А. С. Пушкина, И. А. Крылова, Д. И. Фонвизина, Ж. Б. Мольера, а также труды по медицине С. П. Боткина, по педагогике К. Д. Ушинского, систему преподавания которого он внедрял в мусульманских школах.

Исследователь творчества Гаспринского, профессор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, доктор филологических наук Наталья Яблоновская в беседе с ТАСС отметила, что крымские татары всегда были чутки к русской культуре, и особенно тогда, когда объектом этой культуры становился татарский Крым. Перевод лично Гаспринским рассказа Горького тому свидетельство.

"Совершенно не случайно Гаспринский переводит именно восточный рассказ Льва Толстого, который называется "Ильяс", а в целом в его издательстве "Терджиман" вышло множество произведений русской и зарубежной классики. Гаспринский в своих переводах познакомил крымско-татарских читателей с комедиями Мольера и историей о Робинзоне Крузо Даниэля Дефо, баснями Крылова и стихотворениями Пушкина. Таким образом, он вводил крымских татар в контекст великой русской и мировой литературы", - уверена ученый.

К примеру, в честь 100-летия со дня рождения Пушкина в издательстве Гаспринского в Бахчисарае было выпущено специальное приложение к газете "Терджиман" с портретом поэта, рисунками бахчисарайского фонтана и подстрочным переводом на крымско-татарский язык отрывка из поэмы "Бахчисарайский фонтан". "Гаспринский отмечал, что, написав сто тысяч строк, Пушкин не написал ни одной, которая могла бы обидеть какое-нибудь племя. Это говорит о глубоком уважении к поэту", - отмечает Яблоновская.

О Гаспринском

Исмаил Гаспринский (1851-1914) родился в Крыму, учился в Симферополе, Воронеже, Москве, Франции и Турции. С 1883 г. начал издавать первую крымско-татарскую газету "Терджиман - Переводчик", которая долгое время была единственным тюркоязычным периодическим изданием в Российской империи.

Газета также распространялась в Персии, Китае, Турции, Египте, Болгарии, Франции, Швейцарии, США. В 1879 -1884 гг. являлся городским головой Бахчисарая, с 1903 года его стали называть "отцом нации российских мусульман" за его деятельность по просвещению тюркских народов, он считается основоположником крымско-татарской и тюркской журналистики.