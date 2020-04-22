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Театральный онлайн-проект представит "Моспродюсер" на "Библионочи-2020" в Москве

В этом году акция "Библионочь" в Москве пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Арт-платформа "Моспродюсер" в рамках ежегодной акции "Библионочь -2020" в Москве представит экспериментальный спецпроект - бесконтактные онлайн-спектакли. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе "Моспродюсер".

В этом году в связи со сложившиеся эпидемиологической ситуацией акция "Библионочь" в Москве пройдет в онлайн-формате.

"Арт-платформа "Моспродюсер" совместно с независимым Театром-студией "15" представят экспериментальный спецпроект - бесконтактные онлайн-спектакли. Впервые в рамках спецпроекта в экспериментальном видеоформате будет показан первый иммерсивный спектакль для всей семьи "Андерсен навсегда", который с января 2020 года с успехом идет в нестандартном для театра пространстве - в Доме-музее Марины Цветаевой", - говорится в сообщении.

Также в рамках "Библионочь" впервые будет представлен онлайн-формат документального спектакля "Письма памяти", приуроченного к Году памяти и славы. Ученики театральной мастерской прочтут отрывки из дневников и писем детей времен Великой Отечественной войны, стихотворения поэтов-фронтовиков.

"В условиях мировой изоляции искусство имеет уникальную возможность исследования новых форматов. Испытать новый опыт и бесплатно посмотреть оба спектакля можно будет на официальных ресурсах "Библионочь", портале bibliogorod.ru, а также на официальной странице "Библиотеки Москвы" на Facebook 25 апреля 2020 года", - уточнили в пресс-службе.

В прошлом году в рамках акции в Москве прошло порядка 3 тыс. мероприятий, в числе которых мастер-классы, встречи с писателями и интерактивные спектакли. "Библионочь" - ежегодная всероссийская акция, которая проводится с 2012 года. Ее целью является привлечение внимания к чтению, библиотекам, книжному делу.

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