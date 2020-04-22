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Юсиф Эйвазов запускает проект "Разговор с интересными людьми"

Гостями трансляций станут Валерий Гергиев, Пласидо Доминго, Денис Мацуев и Игорь Бутман

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Оперный певец Юсиф Эйвазов в среду даст старт проекту "Разговор с интересными людьми" - серии встреч в прямом эфире с артистами и музыкантами. Трансляции будут вестись в интернете, сообщила пресс-служба концертного агентства Berin Iglesias Art, соорганизатора проекта.

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"Рад представить вашему вниманию свой новый проект "Разговор с интересными людьми". В числе моих гостей будут не только выдающиеся исполнители классической музыки, но и звезды шоу-бизнеса, киноактеры, продюсеры и промоутеры. Будет интересно", - пообещал Эйвазов, слова которого привели в пресс-службе.

Интервью будут проходить дважды в неделю - по средам и субботам. Первым онлайн-гостем тенора станет художественный руководитель Мариинского театра, дирижер Валерий Гергиев, эфир начнется в среду в 16:00 мск. Вслед за ним, в 18:15 мск, певец встретится со скрипачом, двукратным лауреатом премии Grammy Максимом Венгеровым.

"В ближайшее время запланированы онлайн-встречи с Пласидо Доминго, Денисом Мацуевым, Екатериной Семенчук, Эльчином Азизовым, Игорем Бутманом, Еленой Стихиной, Максимом Мироновым и многими другими. Все трансляции можно будет увидеть на личном Instagram-канале певца yusif_eyvazov_official", - добавили в пресс-службе, уточнив, что Эйвазов готов принимать вопросы и темы от пользователей.

Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов выступает на ведущих оперных площадках мира. Среди недавних ангажементов - Макдуф ("Макбет" Джузеппе Верди) в Баварской государственной опере в Мюнхене, Андре Шенье в Пражском национальном театре, Морис Саксонский ("Адриенна Лекуврер" Франческо Чилеа) в Мариинском театре, Радамес ("Аида" Верди) на фестивале "Арена ди Верона" и Зальцбургском фестивале, Манрико ("Трубадур" Верди) в Венской государственной опере. Драматический тенор выступает также в миланском театре "Ла Скала", "Метрополитен-опере" в Нью-Йорке, Королевском театре "Ковент-Гарден" в Лондоне, Парижской опере, Большом театре и других.

Теги
АзербайджанРоссияМацуев, Денис ЛеонидовичДоминго, ПласидоГергиев, Валерий АбисаловичВенгеров, Максим АлександровичБутман, Игорь Михайлович
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