Премьеру картины Кончаловского "Дорогие товарищи" перенесли на неопределенный срок

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Выход фильма "Дорогие товарищи" о забастовке рабочих электровозоремонтного завода в 1962 году в Новочеркасске, премьера которого планировалась на май, переносится, новые сроки определят после возобновления работы кинотеатров. Об этом в среду сообщил ТАСС режиссер картины Андрей Кончаловский.

"Конечно, я переношу его. Фильм готов, мы ждем. Как только прокат начнется, будем выпускать. <…> Я думаю, что в этом году", - сказал Кончаловский.

Главную роль в фильме "Дорогие товарищи" исполнила актриса Юлия Высоцкая. Как ранее сообщил Кончаловский в интервью ТАСС, картина расскажет о жизни партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации, героиня фильма - "строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, каких было большинство советских людей".

В 1962 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась заработная плата. Рабочие устроили забастовку, начались стихийные акции протеста. Демонстрация работников завода была расстреляна, 24 человека погибли на месте, 87 были ранены, еще семерых приговорили к смертной казни, 105 - к длительным срокам лишения свободы как "зачинщиков беспорядков". Позже все осужденные были реабилитированы.