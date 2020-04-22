Гергиев заявил, что Мариинский театр поддержит своих артистов в период отмены концертов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге поддержит всех своих артистов, в том числе тех, с которыми он сотрудничает на контрактной основе, в период вынужденной приостановки работы из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев в беседе с оперным певцом Юсифом Эйвазовым в прямом эфире в Instagram.

"Риск для огромного количества артистов, большой артистической семьи всего мира. <…> Если мы, более искушенные <…> артисты, мы не можем сразу впасть в уныние, но люди, которые зависят от количества контрактов, <…> для многих это, [временное закрытие театров], сильнейший удар. В Мариинском театре я задумался об этом еще месяц назад. Мы поддержим всех, кто работает в этом театре, в том числе всех артистов, в том числе контрактников. Артисты, которые рассчитывали на два спектакля в месяц, например, на сцене Мариинского театра, <…> мы будем помогать артистам, которые рассчитывали на эти работы. Пройдет время, все нормализуется, и они будут знать, что в Мариинском театре о них не думали как о посторонних. Это для меня тоже очень важно", - сказал Гергиев в ходе онлайн-встречи в рамках проекта "Разговор с интересными людьми".

Отвечая на вопрос о том, чем маэстро занимается в период самоизоляции, Гергиев сказал, что сам он не дирижировал с 10 марта, но старается искать в этой ситуации позитивные моменты и в настоящее время продумывает репертуарные задачи на ближайшие 2-3 года.

Среди планов на будущее худрук Мариинского театра назвал подготовку к воплощению на сцене нескольких опер Россини. "Хочется сейчас что-то очень освобожденное от тягостных раздумий, свежее. Мы исполняли когда-то с Олей Бординой <…> "Золушку" Россини, это шикарная опера. Мне кажется, пришло время вернуться этому названию в Мариинский театр", - сказал он.

Гергиев предположил, что после того, как будут сняты ограничительные меры из-за коронавируса и театры вновь откроются для публики, "сразу наполнить залы будет нелегко". "Люди по инерции будут бояться приходить. Кто-то будет помнить о том, что нельзя слишком близко садиться к кому-то. Но это все очень важно, и надо максимально внимательно отнестись ко всем предостережениям и думать о здоровье как публики, так и артистов", - сказал он.

О необходимости поддержки классических музыкантов, которые в период отмены концертов остались без средств к существованию, ранее сказал в интервью ТАСС народный артист России, пианист Денис Мацуев. В качестве решения он предложил рассмотреть возможность установить стипендию, организовать фонд или сбор средств для оказания им помощи или же учредить гранты за онлайн-концерты. По словам Мацуева, помощь может понадобиться и в первое время после снятия ограничений на массовые мероприятия, в особенности это относится к музыкантам-фрилансерам.