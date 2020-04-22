ЮНЕСКО поддержала предложение России провести Виртуальный культурный марафон

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. ЮНЕСКО поддержала предложение российской стороны провести Виртуальный международный марафон в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы получили письмо от генерального директора ЮНЕСКО, которая поддержала идею марафона, а также факт обеспокоенности российских деятелей культуры, необходимость сохранять общее культурное пространство, понимание того, что культура может оказаться наиболее уязвимым сегментом в момент мирового экономического кризиса", - сказал он.

Швыдкой уверен, что деятели культуры первыми ощутили наступление последствий пандемии, и они последними, вероятно, будут выходить из этого процесса.

"Мы будем разговаривать с ЮНЕСКО, чтобы сделать марафон на платформе ЮНЕСКО. С российской стороны мы будем прорабатывать этот вопрос с платформой Okko и надеемся, что к этому присоединится телеканал "Культура", - отметил Швыдкой.

Марафон будет посвящен привлечению внимания к ценностям, которые несет культура, которая "во время пандемии сыграла необычайно важную роль, во многом обеспечивала эмоциональную стабильность, психологическую стабильность во время самоизоляции, карантина".

О марафоне

Ранее с предложением провести марафон к зарубежным коллегам, руководству ЮНЕСКО, национальным министерствам и ведомствам обратились альтист и дирижер Юрий Башмет, директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, глава Русского музея Владимир Гусев, художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин, режиссер Андрей Кончаловский, дирижер Теодор Курентзис, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак, министр культуры РФ Ольга Любимова, пианист Денис Мацуев, глава Союза музеев России и Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, глава Большого театра России Владимир Урин, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, главный редактор телеканала "Россия К" Сергей Шумаков.

Предполагается, что марафон будет включать круглые столы, посвященные актуальным проблемам мирового развития, будущего нашей планеты. В них должны принимать участие не только деятели культуры, но и врачи, которые были на переднем крае борьбы с пандемией, ученые, которые сегодня во многом определяют стратегию будущего развития, экономисты и философы. Одновременно этот марафон должен объединить лучшие произведения, которые были созданы во время пандемии: флешмобы, виртуальные выставки, оригинальные постановки, онлайн-спектакли.

По словам Швыдкого, марафон скорее всего состоится не ранее осени.