Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на четвертый сезон

Сериал "Мир Дикого Запада" продлен на четвертый сезон, сообщил программный директор телеканала HBO Кэсси Блойс. Такое решение было принято еще до окончания третьего сезона, передает Variety .

чего ждать от третьего сезона

"Мир Дикого Запада" уходит в реальность: чего ждать от третьего сезона

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"Мы наслаждались каждым поворотом мыслей мастеров Джонатана Нолана и Лизы Джой от западного тематического парка до технократического мегаполиса ближайшего будущего", - сказал Блойс.

Премьера третьего сезона сериала "Мира Дикого Запада" состоялась 15 марта. Последний эпизод выйдет 3 мая.

Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года. Он рассказывает о футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", где живут андроиды, с которыми посетителям разрешено делать что угодно.

Второй сезон зрителям представили в 2018 году.