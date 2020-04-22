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Сериал "Мир Дикого Запада" продлили на четвертый сезон

Премьера третьего сезона состоялась 15 марта
Описание
© Пресс-служба Амедиатеки

Сериал "Мир Дикого Запада" продлен на четвертый сезон, сообщил программный директор телеканала HBO Кэсси Блойс. Такое решение было принято еще до окончания третьего сезона, передает Variety.

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"Мы наслаждались каждым поворотом мыслей мастеров Джонатана Нолана и Лизы Джой от западного тематического парка до технократического мегаполиса ближайшего будущего", - сказал Блойс.

Премьера третьего сезона сериала "Мира Дикого Запада" состоялась 15 марта. Последний эпизод выйдет 3 мая.

Первый сезон сериала вышел в октябре 2016 года. Он рассказывает о футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада", где живут андроиды, с которыми посетителям разрешено делать что угодно.

Второй сезон зрителям представили в 2018 году.

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