Минкультуры и Фонд кино подготовят предложения по поддержке киноотрасли

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минкультуры и Фонд кино представят в мае правительству РФ предложения по поддержке киноотрасли. Об этом сообщил в среду ТАСС председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

Совещание совета Фонда кино в онлайн-режиме состоялось в среду. По словам Толстого, по итогам заседание был утвержден список компаний-лидеров отечественного кинопроизводства, который опубликуют позднее.

"В идеале было бы все-таки лучше собраться в очном режиме, потому что в отрасли много проблем, которые нужно решать, но в таком формате их обсуждать сложно. Скорее всего, после Дня Победы, если возможность появится, постараемся очно собраться в администрации президента или в правительстве. За это время подготовим предложения, обсудим их", - сказал Толстой.

Он подчеркнул, что в период временного застоя в работе отрасли важно найти формы поддержки кинокомпаний, прокатных компаний и кинотеатров. "Минкультуры и Фонд кино будут совместно готовить предложения правительству по этому поводу. Надеемся, что удастся отрасль защитить", - пояснил собеседник агентства.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов сообщил, что российский рынок аудиовизуального контента потеряет около 150 млрд рублей в течение трех лет из-за пандемии, поскольку ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса, приостановили работу отрасли. Из-за короткого съемочного киносезона в России производство многих проектов вряд ли получится запустить в этом году, соответственно, отрасль потеряет год. Российские кинотеатры также временно закрыты по распоряжению правительства.

АПКиТ направил на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина письмо с просьбой включить кинематографию в число получателей господдержки как одну из отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за ситуации с распространением коронавируса. Восстановление прежних объемов производства без поддержки государства потребует порядка пяти лет, отметили в письме.