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Конверт от письма Бродского писателю Гордину продали за 550 тыс. рублей

В аукционном доме "12-й стул" отметили, что стартовая цена составляла 1 тыс. рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Фирменный конверт Мичиганского университета, надписанный поэтом Иосифом Бродским, в котором находилось его письмо главному редактору журнала "Звезда" Якову Гордину, продан на аукционе в среду за 550 тыс. рублей при стартовой цене 1 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома "12-й стул".

"Настоящий конверт от первого письма, которое Иосиф Александрович Бродский отправил историку, писателю, главному редактору журнала "Звезда" Якову Аркадьевичу Гордину (р. 1935) после эмиграции. Старт 1 000 рублей (как и все 80 лотов) - продан за 550 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Конверт происходит из личного архива главного редактора журнала "Звезда" Якова Гордина. Первая часть аукциона, проходящего в среду, проводится в поддержку журнала "Звезда", средства, вырученные в результате аукциона, будут направлены на счет литературного журнала для обеспечения работы редакции и выхода новых номеров.

На торги выставлены 80 лотов, которые связаны не только с журналом, но и в целом с историей русской литературы и поэзии XX века. Все лоты стартуют с отметки 1 тыс. рублей. Автографы, фотографии и произведения Иосифа Бродского, Михаила Зощенко, Сергея Довлатова и других поэтов и писателей. Также выставлены уникальные номера журнала, в том числе, с первой публикацией фрагмента будущего "Реквиема" Анны Ахматовой.

Вторая часть аукциона - "Русские торги в Москве. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы". Каталог второй части аукциона включает более 700 лотов в 15 разделах. Среди топ-лотов: автографы режиссера Андрея Тарковского и оригинальные фотографии со съемок фильмов "Зеркало" и "Солярис"; "тарковиана", включающая лоты, связанные с именем поэта Арсения Тарковского. В числе лотов также - первое официальное издание с записью песен в исполнении Владимира Высоцкого с автографом барда, редкие фотографии Анны Ахматовой и Софи Лорен.

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