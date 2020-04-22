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СМИ: в США умерла актриса Ширли Найт

Ей было 83 года
Ширли Найт Evan Agostini/Invision/AP
Описание
Ширли Найт
© Evan Agostini/Invision/AP

ТАСС, 22 апреля. Американская актриса Ширли Найт умерла в среду в США в возрасте 83 лет. Об этом сообщил журнал Hollywood Reporter.

Ширли Найт была дважды номинирована на премию "Оскар"за роли в фильмах "Сладкоголосая птица юности" (Sweet Bird of Youth, 1962) и "Тьма наверху лестницы" (The Dark at the Top of the Stairs, 1960). Актриса была удостоена премии Tony и трех премий Emmy. Она также известна по ролям в фильмах "Если бы эти стены могли говорить" (If These Walls Could Talk, 1996), "Люди дождя" (The Rain People, 1969) и "Лучше не бывает" (As Goog As It Gets, 1997). Всего на ее счету более 100 ролей в кино и сериалах.

По данным журнала, смерть наступила от естественных причин.

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