Театр на Таганке по традиции отметит день рождения вместе с "Добрым человеком из Сезуана"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московский Театр на Таганке, которому в четверг исполнится 56 лет, решил не изменять традиции и отметить день рождения вместе с первым в своей истории спектаклем "Добрый человек из Сезуана" по пьесе Бертольта Брехта. В связи с режимом самоизоляции спектакль не может быть сыгран "вживую", поэтому артисты из дома в формате онлайн прочтут текст пьесы Брехта, сообщил ТАСС пресс-атташе театра Егор Хлыстов.

Он напомнил, что Театр на Таганке был создан 23 апреля 1964 года на базе Московского театра драмы и комедии: именно в этот день выпускники театрального училища имени Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Брехта в постановке Юрия Любимова.

"С тех пор уже 56-й год подряд театр неизменно отмечает свой день рождения вместе с "Добрым человеком из Сезуана". Однако на сей раз из-за карантина в связи с распространением коронавируса спектакль не может быть сыгран "вживую", поэтому было решено, что артисты из дома в режиме онлайн прочтут текст пьесы Брехта", - сказал собеседник агентства.

День рождения в режиме онлайн

Ситуацию по просьбе ТАСС прокомментировала директор Театра на Таганке Ирина Апексимова. "Мы собирались день рождения театра отметить одной частью труппы на гастролях в Южно-Сахалинске со спектаклем "Чайка 73458", а другой - на родной сцене показом спектакля "Добрый человек из Сезуана", который всегда играем в этот день, - подтвердила Апексимова. - Однако получилось так, что сейчас театр не работает, мы сидим по домам, зрителей нет. Но артисты привыкли существовать в предполагаемых обстоятельствах, поэтому мы отпразднуем день рождения в формате онлайн. Спасибо современным технологиям".

По мнению Апексимовой, "играть спектакль "Добрый человек их Сезуана" онлайн - это было бы полной ерундой". "Но мы все встретимся, поздравим друга друга. Артисты смогут побывать на сцене, увидеть зрительный зал. К сожалению, пустой. Ну а те, кто много лет был с нами, смогут наблюдать за происходящим в прямой трансляции на сайте театра", - сказала директор "Таганки".

"Мы вспомним спектакль, с которого все началось, почитаем замечательный текст Бертольта Брехта, и вместе с теми, кто создавал славу этого театра - Владимиром Высоцким, Леонидом Филатовым и другими артистами - исполним гимн "Таганки" - песню "Дорога" Владимира Высоцкого", - проинформировала директор театра.

Как уточнил пресс-атташе "Таганки", в зрительном зале будет находиться только Ирина Апексимова, все остальные сотрудники театра останутся у себя дома. Соединит всех вместе онлайн-конференция и установленные в театре веб-камеры.

"Собрать 43 творческих человека на конференции в Zoom и выстроить сценарий чтения "Доброго человека из Сезуана", а также совместное пение песни - крайне сложная задача, - признал пресс-атташе. - Но как показала онлайн-репетиция, это возможно, мы все справились, так что многоголосая полифония достигнута и к празднованию дня рождения мы готовы".

Трансляция дня рождения, которая начнется в 15:00 мск, пройдет на официальном сайте театра - taganakateatr.ru и на главной странице портала Rambler - rambler.ru. Запись будет доступна для просмотра в течение суток.

Из истории "Таганки"

В 1946 году в здании на Таганке был открыт Московский театр драмы и комедии, который в 1964 году возглавил Юрий Любимов. Основу труппы составили молодые актеры, среди которых были Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Алла Демидова, Леонид Филатов, Иван Бортник и другие.

Очень скоро театр под руководством Любимова превратился в авангардный, отличавшийся новаторской сценической эстетикой. Возникший на излете "оттепели" Театр на Таганке, по мнению театральных критиков, стал "символом свободы в несвободной стране". Популярность у зрителей обрели такие спектакли Любимова, как "Десять дней, что потрясли мир" по мотивам одноименной книги американского писателя и журналиста Джона Рида (премьера в 1965 году), "А зори здесь тихие" по повести Бориса Васильева (1971), "Гамлет" Уильяма Шекспира (1976), "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова (1977) и другие.

К середине 1970-х годов Театр на Таганке стал одним из ведущих советских театров. Его спектакли были отмечены многочисленными театральными премиями как в СССР, так и за рубежом. Мировая известность к театру пришла в 1976 году, когда на Белградском международном театральном фестивале "Гамлет" с Владимиром Высоцким в главной роли был удостоен Гран-при.

Потом в истории Театра на Таганке были разные периоды. Это и вынужденная эмиграция Любимова, и его последующее возвращение. В июне 1993 года, вследствие творческого конфликта внутри коллектива, театр разделился на две независимые части: Московский театр на Таганке под руководством Юрия Любимова и театр "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко.

В июне 2011 года на гастролях Театра на Таганке в Чехии актеры потребовали раньше срока выдать им гонорар, выплаченный руководству театра принимающей стороной, пригрозив невыходом на сцену. Юрий Любимов согласился выполнить требование, но месяц спустя заявил об уходе из театра. В общей сложности за годы работы в Театре на Таганке Юрий Любимов (1917-2014) поставил на его сцене более 100 спектаклей.

С марта 2015 года директором Московского Театра на Таганке является актриса театра и кино Ирина Апексимова.