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Триллер "Спутник" выйдет на большой экран после снятия ограничений по коронавирусу

Фильм стал первой полнометражной работой режиссера Егора Абраменко

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Фантастический триллер "Спутник" Егора Абраменко, который станет первым крупным российским релизом, выпущенным онлайн в период закрытия кинотеатров, после снятия ограничений покажут на большом экране. Об этом в интервью ТАСС рассказал продюсер картины Михаил Врубель.

Российская премьера фильма "Спутник" состоится в четверг одновременно в онлайн-кинотеатрах more.tv и ivi, а также на видеосервисе Wink. Релиз картины перенесли в онлайн-пространство в связи с указом правительства о закрытии кинотеатров в РФ из-за распространения коронавируса.

"Перед нами стоял вопрос - или ждать, причем, как мы видим сейчас, неопределенное время, или показать в наши даты в онлайн-пространстве. Мы обязательно, когда закончится карантин, сделаем небольшой прокат и покажем фильм на фестивалях. Зрители смогут увидеть его на большом экране", - рассказал Врубель.

По словам продюсера, создатели картины финансово ничего не потеряли, приняв решение выпускать картину онлайн. Кроме того, фильм показывает хорошие международные продажи: в августе планируется прокат на территории США, его также увидят зрители в Европе, Южной Америке, и, возможно, в Китае - после завершения карантина. "Где-то будет выход на кинотеатральные площадки, а где-то - только в интернете", - поделился собеседник агентства.

Поднять жанр на новый уровень

Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Страна празднует возвращение на землю советского космического аппарата, но от людей скрывают, что выжил лишь один космонавт. Факты указывают на то, что в полете участники экспедиции столкнулись с новой формой жизни и, вероятно, привезли ее с собой. Загадку случившегося предстоит разгадать нейрофизиологу Татьяне Климовой. Роли в триллере исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.

Фильм "Спутник" стал первой полнометражной работой Егора Абраменко. Знакомство с молодым режиссером состоялось на площадке картины "Притяжение" Федора Бондарчука, которую он снимал в составе второй группы. Параллельно Абраменко работал над короткометражкой "Пассажир" вместе с продюсером Ильей Стюартом.

"Из "Пассажира" и родился "Спутник" - Илья пришел к нам с этим проектом, и мы к нему присоединились. В проекте много чего поменялось, но основная идея - инопланетное существо в советской действительности, история, связанная с космонавтами, сохранилась", - поделился Врубель.

Продюсер отметил, что в отечественном кинематографе, как в советское время, так и сейчас мало фантастики. Создателям картины был интересен этот жанр, "преломленный в определенном историческом периоде".

"Нам очень хотелось жанр фантастического триллера поднять на другой уровень. Важно, что в "Спутнике" звездный кастинг - Федор Бондарчук, Петр Федоров, Оксана Акиньшина. Это большие талантливые артисты, которые прекрасно сыграли в нашем фильме", - пояснил собеседник агентства. Он отметил, что участие звезд такой величины было важным условием для того, чтобы сделать не нишевый фильм, а проект для широкой аудитории. "Фильмов про космос действительно много, но как у великой космической державы их у нас должно быть еще больше, в самых разных жанрах", - добавил Врубель.

Мировая премьера фильма "Спутник" состоится в рамках ежегодного кинофестиваля Трайбека (Tribeca Film Festival), который в этом году проходит в онлайн-формате с 15 по 26 апреля. Фестиваль должен был состояться в Нью-Йорке в эти же даты, но из-за эпидемиологической ситуации его сначала отложили, а потом решили провести в закрытом режиме. Члены жюри ознакомятся с проектами через онлайн-платформу. Картина будет претендовать на премию в номинации "Лучший новый режиссер" в одной из программ смотра.

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