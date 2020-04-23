Сам себе издатель: как опубликовать книгу

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ИНДЕКСЫ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ

ISBN (International Standard Book Number) — международный стандартный номер книги, который необходим для распространения издания. Без этого уникального номера магазин не станет продавать вашу книгу. В нашей стране ISBN присваивает Российская книжная палата и услуга эта платная. Подробнее о том, как получить ISBN

УДК (Универсальная десятичная классификация) — международный индекс, определяющий, к какой области литературы, науки или искусства относится книга. Для формирования индекса существуют специальные таблицы, построенные по иерархическому принципу от общего к частному. В России правом публиковать эти таблицы обладает Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ РАН).

ББК (Библиотечно-библиографическая классификация) — национальная система России. Работает по принципу УДК. Этот код помогает упорядочивать книги в библиотеках и магазинах.

Индексы УДК и ББК — обязательный элемент выходных сведений.

Кроме того, на титульном листе ставится так называемый авторский знак. Он образуется из первых букв первого элемента библиографической записи (чаще всего имени автора) и числа, соответствующего буквосочета­ниям этого же слова. Разберем, к примеру, знак П91: П — первая буква фамилии автора, а число 91 соответствует буквосочетанию Пуш. В нашем примере речь идет о стихах Пушкина.