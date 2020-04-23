СМИ: Disney начала снимать новый сериал по "Звездным войнам" с женщиной в главной роли

ТАСС, 23 апреля. Киностудия Disney начала работу над новым сериалом по вселенной "Звездных войн", главную роль в котором исполнит женщина. Об этом в среду сообщил журнал Variety .

У нового проекта пока нет названия, однако известно, что его действие будет происходить во временном промежутке, не совпадающим с другими частями франшизы. Продюсером и сценаристом стала Лесли Хэдланд, ранее снявшая сериал "Жизни матрешки" (Russian Doll, 2019). Дата выхода нового сериала, который можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Disney Plus, не раскрывается.

Первым игровым сериалом по вселенной "Звездных войн" стал "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019), дебютный сезон которого прошел в ноябре. На осень 2020 года запланирована премьера второго сезона. При этом, по данным Variety, уже ведется работа и над третьим сезоном.

Помимо этого, Disney занимается съемками еще двух сериалов по этой киновселенной - о жизни джедая Оби-Вана Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и о капитане разведки Повстанческого альянса Кассиане Андоре из фильма "Изгой-один: Звездный войны. Истории" (Rogue One, 2016), которого сыграл Диего Луна.

"Звездные войны" - серия фантастических кинофильмов, а также анимационные сериалы, телефильмы, книги, комиксы и видеоигры, действие которых происходит в вымышленной вселенной, придуманной в 1970-х годах американским кинорежиссером, сценаристом и продюсером Джорджем Лукасом. Все они относятся к фантастическому жанру "космической оперы", культурологи характеризуют их как масштабную сагу с элементами футуризма, вестерна и волшебной сказки. В центре основного сюжета эпопеи - противостояние благородных рыцарей-джедаев и ситхов-адептов "темной стороны Силы".