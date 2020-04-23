Умерла автор песен группы "Ласковый май" Алла Гольцева

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Автор стихов песен группы "Ласковый май", поэтесса Алла Гольцева умерла 22 апреля в возрасте 74 лет, сообщил основатель группы, продюсер Андрей Разин.

"Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группой "Ласковый май". Но больше всего она написала стихов к песням группы "Ласковый май". Их было более 50", - сообщил на своей странице в Instagram Разин.

Продюсер рассказал, что Гольцева также помогала участникам группы в создании их песен. "Группа "Ласковый май", а также все артисты "Дискотеки "Союз" выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы", - написал Разин.