Умерла автор песен группы "Ласковый май" Алла Гольцева

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Автор стихов песен группы "Ласковый май", поэтесса Алла Гольцева умерла 22 апреля в возрасте 74 лет, сообщил основатель группы, продюсер Андрей Разин.
"Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группой "Ласковый май". Но больше всего она написала стихов к песням группы "Ласковый май". Их было более 50", - сообщил на своей странице в Instagram Разин.
Продюсер рассказал, что Гольцева также помогала участникам группы в создании их песен. "Группа "Ласковый май", а также все артисты "Дискотеки "Союз" выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы", - написал Разин.
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Сегодня рано утром ушла из жизни великая поэтесса Алла Гольцева, которая написала огромное количество текстов к песням. Она работала с такими артистами, как Лариса Долина, Екатерина Шаврина, Анне Вески, Игорь Наджиев, Валентина Толкунова, Алексей Глызин, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Владимир Шурочкин, Сергей Избаш, Алексей Чумаков, группой «Ласковый май». Но больше всего она написала стихов к песням группы «Ласковый май». Их было более 50! Мы много лет сотрудничали с Аллой вместе с Сергеем Кузнецовым и Анатолием Мешаевым. Она также помогала нашим ребятам писать новые песни. При ее непосредственном участии Юра Шатунов написал песню «Детство». Ее стихи к песням, а также стихи и сказки стали классикой. На этом фото мы с Аллой Гольцевой как раз записываем песню «Дядя Миша» в 1989 году. Спи спокойно, Аллочка. Мы тебя любим и помним. Царствие тебе Небесное. Группа «Ласковый май», а также все артисты «Дискотеки «Союз» выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы. Ушла действительно великая поэтесса всех времён и народов. Светлая память.
Алла Гольцева родилась 29 марта 1946 года в Москве. Окончила Московский геологоразведочный институт им. Серго Орджоникидзе по специальности "горный инженер-гидрогеолог", но связала свою жизнь с музыкой и литературой. На ее счету - около полутора сотен песен, сказки для детей.