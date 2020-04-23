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Аукцион "Зов Ильича" в день 150-летия Ленина собрал более 3 млн рублей

Работа Павла Пепперштейна "Встреча Владимира Ильича Ленина с Владимиром Ильичом Ульяновым" ушла за 212 тыс. рублей, "Красная линия партии. Мантры СССР" Вячеслава Ахунова - за 200 тыс. рублей
Работа Павла Пепперштейна "Встреча Владимира Ильича Ленина с Владимиром Ильичом Ульяновым" Наталья Тазбаш/Пресс-служба аукционного дома Pioner & Co
Описание
Работа Павла Пепперштейна "Встреча Владимира Ильича Ленина с Владимиром Ильичом Ульяновым"
© Наталья Тазбаш/Пресс-служба аукционного дома Pioner & Co

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Аукцион "Зов Ильича", который прошел 22 апреля в онлайн-формате и был приурочен к 150-летию со дня рождения Ленина, принес более 3 млн рублей. Одним из топ-лотов стала работа художника Павла Пепперштейна, сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома Pioner & Co в четверг.

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"В среду, 22 апреля, в день 150-летия Владимира Ильича Ленина прошел онлайн-аукцион "Зов Ильича", собравший более 3 млн рублей. На весенних торгах аукционного дома Pioner & Co свыше 500 покупателей разыграли между собой 119 лотов по телефону и в интернете", - сказали в пресс-службе.

Топ-лотами аукциона стали: работа Павла Пепперштейна "Встреча Владимира Ильича Ленина с Владимиром Ильичом Ульяновым", придуманная и созданная специально для этого аукциона (212 тыс. рублей), "Красная линия партии. Мантры СССР" Вячеслава Ахунова (200 тыс. рублей) и представителя соцреализма Владимира Стожарова "В юрте. (Казбек)" (760 тыс. рублей). Цены включают комиссию аукционного дома.

"В этом потоке информации и обилии тревожных новостей очень важно говорить об искусстве. Оказалось, что советская тематика, а также современная интерпретация Ленинианы достаточно востребованы нашими покупателями, - отмечает основатель аукционного дома Pioner & Co Павел Морозов. - В подтверждение этому было продано более 60% лотов аукциона".

Также на аукцион были выставлены благотворительные лоты в поддержку проекта "Артгид". Из 16 лотов были проданы 14 на сумму более 1 млн рублей.

Аукционный дом Pioner & Co специализируется на российской и мировой живописи, графике, предметах декоративно-прикладного искусства, антикварной и винтажной мебели. В сфере интересов аукциона - книги, рукописи, автографы и другие раритеты.

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