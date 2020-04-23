{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фонд кино изменил сроки приема заявок на финансирование российских фильмов в 2020 году

Лидеры отечественного кинопроизводства смогут подать их с 12 по 26 мая

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Фонд кино изменил срок подачи заявок на финансирование проектов для лидеров отечественного кинопроизводства. Теперь их будут принимать с 12 по 26 мая, сообщается в четверг на сайте организации.

"Фонд кино продлевает сроки приема заявок на производство национальных фильмов от иных организаций кинематографии по 1 июня. Также изменились сроки приема заявок от лидеров отечественного кинопроизводства. Теперь заявки на поддержку своих будущих проектов они смогут подать с 12 по 26 мая", - говорится в сообщении.

Ранее лидеры отечественного кинопроизводства могли подать заявки с 23 апреля по 14 мая. Для остальных компаний прием осуществлялся до 18 мая.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Аукцион "Зов Ильича" в день 150-летия Ленина собрал более 3 млн рублей
Работа Павла Пепперштейна "Встреча Владимира Ильича Ленина с Владимиром Ильичом Ульяновым" ушла за 212 тыс. рублей, "Красная линия партии. Мантры СССР" Вячеслава Ахунова - за 200 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС