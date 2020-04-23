Фонд кино изменил сроки приема заявок на финансирование российских фильмов в 2020 году

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Фонд кино изменил срок подачи заявок на финансирование проектов для лидеров отечественного кинопроизводства. Теперь их будут принимать с 12 по 26 мая, сообщается в четверг на сайте организации.

"Фонд кино продлевает сроки приема заявок на производство национальных фильмов от иных организаций кинематографии по 1 июня. Также изменились сроки приема заявок от лидеров отечественного кинопроизводства. Теперь заявки на поддержку своих будущих проектов они смогут подать с 12 по 26 мая", - говорится в сообщении.

Ранее лидеры отечественного кинопроизводства могли подать заявки с 23 апреля по 14 мая. Для остальных компаний прием осуществлялся до 18 мая.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Его основные цели - поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в России и за рубежом.