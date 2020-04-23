В Японии впервые представили мультфильм про Чебурашку в формате 3D

ТОКИО, 23 апреля. /ТАСС/. Мультипликационный фильм о Чебурашке впервые представлен в формате 3D в Японии. Как сообщается на официальном японском сайте проекта, ролик был размещен на принадлежащем ему YouTube-канале 22 апреля.

Это первая серия мультфильма продолжительностью около четырех минут, в которой Крокодил Гена находит Чебурашку в ящике с апельсинами. Однако придуманный японскими мультипликаторами вариант отличается от известной всем истории. Никто из посетителей зоопарка не обращает внимание на Гену и появившегося в его вольере Чебурашку, и они вместе стараются исправить ситуацию, переодеваясь в костюмы пингвинов, кроликов и панд.

В конце концов они бросают эту затею, Гена начинает играть на гармошке, а Чебурашка танцевать, после чего к ним подходит мальчик и хлопает их номеру. Таким образом герои получают от смотрителя зоопарка свою первую "звезду" в рейтинге самых популярных животных.

Как сообщается на сайте проекта, выход Чебурашки в формате 3D приурочен к 10-летию первого показа мультфильма по франшизе в Японии. Это первая серия, и за ней последуют другие выпуски. Права на распространение мультфильмов о Чебурашке в Японии до 2023 года принадлежат компании SP International. Впервые японские зрители смогли увидеть переведенный на их родной язык вариант в 2010, когда его показали по телеканалу "ТВ Токио". С тех пор Чебурашка приобрел здесь большую популярность, в магазинах даже можно найти мягкие игрушки и сувениры с этим персонажем.

Летом прошлого года в Москве впервые был показан короткометражный фильм "Переезд" режиссера Инны Евланниковой, в котором Чебурашка, Крокодил Гена и Шапокляк предстали в формате 3D. Обновленные персонажи нарисованы с помощью современной CGI графики (трехмерные изображения, сделанные с помощью компьютерной графики). Технология довольно часто используется для съемок фантастических фильмов.

Киностудия "Союзмультфильм" создана в 1936 году. За время ее существования выпущено около 1,5 тыс. мультфильмов, многие из которых обогатили золотой фонд мировой анимационной классики. В прошлом году Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Пятачок, медвежонок Умка, Бременские музыканты, а также Волк и Заяц из "Ну, погоди!" отметили 50 лет с момента появления на экранах.