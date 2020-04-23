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Башмет продирижирует выступлением Всероссийского юношеского оркестра онлайн

В Российском фонде культуры отметили, что все участники коллектива будут находиться в своих городах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет дистанционно продирижирует выступлением основанного им Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО), причем участники коллектива будут находиться каждый в своем городе. Серия трансляций начнется 27 апреля, сообщила в четверг пресс-служба Российского фонда культуры.

"В сегодняшней непростой ситуации, когда каждый из нас вынужден соблюдать самоизоляцию, участники юношеского оркестра также находятся на карантине в своих городах. Но благодаря современным технологиям Российский фонд культуры соберет музыкантов онлайн, и у зрителей появится уникальная возможность увидеть, как маэстро Башмет дирижирует в прямом эфире, находясь в Москве", - сообщили организаторы.

Трансляции "Звуки во времени" будут идти на портале "Культура.РФ" при поддержке Министерства культуры России.

В рамках первого эфира молодые музыканты исполнят отрывок из "Путеводителя по оркестру" - сочинения, написанного Кузьмой Бодровым специально для оркестра. "В течение последующих 10 дней у зрителей будет возможность познакомиться с участниками оркестра поближе. Ребята исполнят небольшие музыкальные произведения, а также коротко расскажут о себе в онлайн эфире. Всего выйдет 30 роликов", - рассказали в Российском фонде культуры.

Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году. Коллектив формируется на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса исполнителей классической музыки раз в два года. На сегодняшний день в оркестре принимают участие более 100 музыкантов в возрасте до 22 лет.

За семь лет существования Всероссийский юношеский симфонический оркестр побывал с гастролями в Европе (в Вене, Берлине, Милане, Женеве, Амстердаме и Брюсселе), совершил турне по азиатским городам (Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул), принял участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

Теги
РоссияБашмет, Юрий АбрамовичПандемия коронавируса нового типа
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