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Театр на Таганке отметил день рождения

Артисты через Zoom представили отрывок из спектакля по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" и негласный гимн театра - песню "Дорога" Владимира Высоцкого

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Артисты Театра на Таганке представили через Zoom отрывок из спектакля по пьесе Бертольда Брехта "Добрый человек из Сезуана" и негласный гимн театра - песню "Дорога" Владимира Высоцкого - в честь дня рождения Tеатра на Таганке, передает корреспондент ТАСС.

Театр на Таганке отмечает 23 апреля день, когда он был создан в 1964 году на базе Московского театра драмы и комедии. Первым спектаклем труппы, который был показан в этот день, стала дипломная постановка выпускников театрального училища имени Щукина "Добрый человек из Сезуана", режиссером выступил Юрий Любимов.

"По традиции "Добрый человек из Сезуана" всегда играется в день рождения театра. Это спектакль, с которого этот театр начался. Играть спектакль через Zoom, каждый в окошке, нереально, это неинтересно. Поэтому мы решили основные слова, которые существуют в этом спектакле, произнести по очереди", - рассказала журналистам директор театра Ирина Апексимова.

Непосредственно на сцене театра находилась только директор Таганки. Она была одета в цвета театра: черное платье, красный платок, покрывающий голову, и красные туфли на каблуке. На подмостках установили экран, по которому транслировалось видео актеров, каждый из них находился у себя дома.

Артисты прочитали отрывок пьесы под названием "Монолог Водоноса". В нем звучит фраза: "Плохой конец заранее отброшен, он должен, должен быть хорошим", из-за нее этот отрывок и был выбран. "Филипп Котов, который играет эту роль, очень щедро отдал свои слова артистам. Начинает он, а дальше все по очереди произносят по фразе Брехта. Но главное, что все в этот день на сцене, не будут молчать, увидят зал", - отметила Апексимова.

Гимн театра

Спектакль в репертуаре уже 56 лет. В этом году зрители могли увидеть отрывок в онлайн-формате на главной странице сайта театра и в социальных сетях. Помимо этого, артисты также исполнили негласный гимн театра - песню "Дорога" из спектакля "Павшие и живые". Голоса актеров из нынешнего состава театра были соединены с голосами участников труппы прошлых лет - Владимира Высоцкого, Леонида Филатова, Ивана Бортника и Ивана Дыховичного.

Как пояснил ТАСС начальник звукового цеха театра Антон Фершин, записи для гимна артисты присылали заранее, после чего они были смонтированы. "Одновременно это нельзя сделать, потому что у всех получается связь с разной задержкой, артисты просто не попадут в ритм, потому что участвуют более 40 актеров", - поделился он.

Как рассказал ТАСС один из участников онлайн-постановки актер Сергей Векслер, для артистов в техническом плане все прошло спокойно, без сложностей. "После стольких дней в изоляции мы наконец посмотрели друг на друга, поняли, что все друг другу очень рады, побывали на сцене, увидели своего директора, спели песню вместе с Высоцким, Филатовым, Бортником и Дыховичным. Такой глоток воздуха я бы сказал", - отметил он.

Планировалось, что в этот день Театр на Таганке должен был находиться в Южно-Сахалинске на гастролях. К этому времени уже могли бы быть сыграны спектакли "Чайка 73458" и "Горка". Постановку "Чайка 73458" зрители смогут увидеть 26 апреля, на сайте театра пройдет прямая трансляция.

Директор театр подчеркнула, что артисты вынуждены в предлагаемых обстоятельствах "быть органичными". "Миф, что можно репетировать онлайн, по крайней мере, для меня. Театр ценен тем, что это глаза в глаза", - считает она. Она добавила, что многие в труппе воспринимают самоизоляцию как заслуженный отдых. "Дело в том, что все так пахали весь этот сезон, к сожалению, мы не выпустили две премьеры, которые должны были до конца сезона выпустить. <...> Артисты, они же оптимисты. Если кто-то начинает пошатываться в рядах, его быстро поддерживают товарищи", - заключила Апексимова.

Теги
РоссияАпексимова, Ирина Викторовна
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