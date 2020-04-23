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Мариинский театр открыл в онлайн-формате двухнедельный "Марафон Прокофьева"

Марафон открылся записью выступления Леонидаса Кавакоса, Дениса Кожухина и Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Концертном зале имени Петра Чайковского в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Мариинский театр открыл в четверг в онлайн-формате большой "Марафон Прокофьева", приурочив его к дню рождения композитора. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба театра, в репертуаре которого широко представлено творческое наследие классика русской музыки.

"Марафон Прокофьева" открылся на mariinsky.tv записью выступления Леонидаса Кавакоса (скрипка), Дениса Кожухина (фортепиано) и Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Концертном зале имени Петра Чайковского в Москве. В программу вошли Первая ("Классическая") и Вторая симфонии, а также Первый фортепианный и Первый скрипичный концерты.

"В день рождения Сергея Прокофьева Мариинский театр начинает онлайн-марафон его сочинений. В течение двух недель в эфире mariinsky.tv, в социальных сетях театра "ВКонтакте" и "Одноклассники" будут транслироваться записи симфонических и вокально-инструментальных сочинений композитора, концертов для инструмента с оркестром, оперных и балетных спектаклей под управлением Валерия Гергиева", - рассказали в пресс-службе.

Запись, открывшая марафон, как и многие другие, включенные в онлайн-программу, была сделана в апреле 2016 года во время марафона сочинений Сергея Прокофьева, приуроченного к 125-летию со дня его рождения. Тогда на сценах двух столиц за два дня прозвучало и было записано более 30 произведений. Результатом этих концертов стало коллекционное издание, выпущенное компанией Arthaus Musik совместно с Telmondis Distribution и Мариинским театром. Это почти 700 минут музыки, записанной при участии ведущих артистов мира, в том числе Кристофа Барати, Дениса Мацуева, Даниила Трифонова, Вадима Холоденко, солистов оперной труппы, оркестра и хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

На сайте театра размещен большой виртуальный проект "Прокофьев в Мариинском", дающий возможность проследить за сменой поколений артистов, участвовавших в оперных и балетных спектаклях, а также узнать о перипетиях сотрудничества композитора и театра. В разные годы здесь были поставлены почти все театральные сочинения композитора - от написаннной в детстве оперы 'Великан" до музыкальной эпопеи "Война и мир". В память о классике один из камерных залов в Мариинском-2 носит имя "Прокофьев".

Годовщина со дня рождения композитора отмечается 23 апреля.

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